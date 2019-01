Erzbischof Hans-Josef Becker überreichte ihm im Bischofshaus in Paderborn die hohe päpstliche Ehrung. Verbunden mit der Ordensverleihung ist die Ernennung zum »Ritter des Ordens vom Heiligen Papst Silvester«.

Familienhilfe und eine Drogenberatung aufgebaut

In seiner Laudatio blickte Domkapitular Dr. Thomas Witt auf das vielgestaltige Engagement von Borchert. Er war von 1984 bis 2011 Vorsitzender des ehrenamtlichen Vorstandes des Caritasverbandes Gütersloh und begleitete dabei die Entwicklung des Ortsverbandes. Neben der Erziehungs- und Suchtberatung wurden unter seiner Regie die Sozialpädagogische Familienhilfe und eine Drogenberatungsstelle mit Fachstelle zur Suchtvorbeugung eingerichtet. Nach der Satzungsänderung des Caritasverbandes Gütersloh im Jahr 2011 wurde Borchert Vorsitzender des Caritasrates für den Kreis Gütersloh.

Auf Ebene des Erzbistums war Borchert von 1993 bis 2018 Mitglied des Vorstandes des Caritasverbandes und seit 2003 stellvertretender Vorsitzender. Dem Diözesan-Caritasverband sind rund 200 rechtlich selbstständige Träger angeschlossen, hinzu kommen Kirchengemeinden als Träger von Kitas und Altenheimen.

Auch auf Bundesebene aktiv

Verschiedene weitere ehrenamtliche Tätigkeiten auf der Ebene des Erzbistums verbinden sich mit dem Namen Ulrich Borchert. Er ist seit 1998 Vorstandsmitglied des Vereins für Caritasheime und seit 2010, nach einer Rechtsformänderung, Mitglied im Aufsichtsrat der Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistum Paderborn. Zudem begleitet er seit 2003 als Organisationsberater die Jugendhilfe im Erzbistum Paderborn gemeinnützige GmbH, seit 2008 als Aufsichtsrat. Von 2004 bis 2018 gehörte Borchert dem Kuratorium der Caritasstiftung für das Erzbistum an. Der Vorsitzende des Caritasverbandes, Domkapitular Thomas Witt, verwies in seiner Würdigung auch auf das Engagement Borcherts auf Bundesebene der Caritas: Er war von 1996 bis 2004 Mitglied im Zentralrat des Deutschen Caritasverbandes, von 2005 bis 2011 Vorsitzender der Kommission »Mitarbeit in der Caritas«.