Von Jan Gruhn

Gütersloh (WB). Der Kreis Gütersloh bittet die ansässige Jägerschaft, verstärkt auf Ringeltauben Jagd zu machen, denn die Landwirte befürchten Fraß- und Kotschäden an der Frühjahrssaat. Das treibt die Tierschützer auf die Barrikaden.

In einer Stellungnahme wird eine Sprecherin der Tierrechtsorganisation Peta so zitiert: »Die Ernteschäden sind nur ein Vorwand – der wahre Grund ist offenbar, revierlosen Jägern die Gelegenheit zum Töten zu geben.«

Eine Aussage, die bei Ralf Reckmeyer, dem Vorsitzenden der Kreisjägerschaft Gütersloh, nur Kopfschütteln hervorrief. In einer Mitteilung hatte er Revierinhaber und Pächter dazu aufgerufen, dem Ansinnen der Unteren Jagdbehörde zu folgen. Gleichzeitig bat er in dem Schreiben darum, möglichst viele Jungjäger daran zu beteiligen.

Mit einem »blutigen Hobby«, wie Peta schreibt, habe das allerdings wenig zu tun. »Jeder Jäger hält sich auf dem Schießstand fit.« Dafür müsse nicht auf Wild geschossen werden. Die Beteiligung mehrerer Mitjäger habe vor allem mit einer »sinnvollen und effizienten Art und Weise, die Tauben zu bejagen« zu tun, erklärte Reckmeyer gestern auf Anfrage. So könne das Revier besser abgedeckt werden.

Peta appellierte in der Mitteilung an die Untere Jagdbehörde, »den Aufruf zum massenhaften Töten zurückzunehmen«. Von der Gütersloher Kreisverwaltung hieß es dazu auf Nachfrage: »Jagd ist ein rechtlich anerkanntes und teilweise den Jägern auch ausdrücklich abverlangtes Mittel zur Wildschadensverhütung.«

Jägerschaft und Naturschützer Hand in Hand?

Vertreter der Landwirtschaft sowie der Landwirtschaftskammer hätten auf die zu erwartenden hohen Taubenbestände in diesem Frühjahr hingewiesen – und auch auf die zu erwartenden Schadensraten, hieß es von der Behörde. Laut Mitteilung der Kreisjägerschaft erhalten die Landwirte für die von den Ringeltauben angerichteten Schäden keinen Ausgleich von einer Versicherung oder den Jagdpächtern.

Doch Peta geht noch weiter: In der Mitteilung wird eine Jägerin direkt angegriffen, die zugleich Mitglied im Vorstand des Nabu-Kreisverbandes in Gütersloh ist. Die Tierschützer bedauern demzufolge, dass sie »irreführend den Mythos propagiert, Tauben würden Krankheiten verbreiten«. Dieses Image hafte den Tieren fälschlicherweise hartnäckig an. Dabei sei »Taubenkot nicht unhygienischer als der von anderen Vögeln«.

Die Betroffene wollte sich nicht zu der Kritik äußern. Kreisjägerschaftschef Reckmeyer wies allerdings darauf hin, dass es im Kreis Gütersloh seit langem eine enge Bindung zwischen Jägerschaft und Naturschützern gebe – schließlich greife beides Hand in Hand.