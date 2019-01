Die Fußgängerbrücke an der B61 ist im Dezember abgerissen worden. Foto: Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB/mdel). Die Stadt Gütersloh wird auf die Aufstellung einer Behelfsbrücke an der B61 verzichten. Auch wird das abgerissene Mittelteil nicht durch ein Holz-Provisorium ersetzt.

Der Planungsausschuss folgte am Donnerstagabend mehrheitlich einem entsprechenden Vorschlag der Stadt. Tiefbauamtsleiter Alfons Buske sprach sich gegen eine Übergangslösung aus, weil auch die Rampen und Konsolen geschädigt sind. Es sei fraglich, ob sich bei einer derartigen Konstruktion die notwendige Sicherheit statisch nachweisen lasse. Das marode Mittelteil war bereits im Dezember abgerissen worden.

Die Stadt will nun vielmehr beim Neubau auf die Tube drücken. Bis Ende Mai soll ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt und ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt werden. Zum Jahresende soll in Abstimmung mit Straßen NRW eine Entwurfsplanung vorliegen, so dass ab März 2020 die Ausschreibung und anschließend die Auftragsvergabe für den Neubau erfolgen könnten.

Laut Buske soll die neue Brücke 50 Zentimeter breiter sein als die alte. Beim Neubau der Rampen soll sich die Steigung verändern (derzeit acht Prozent). Das Ziel sind sechs Prozent.