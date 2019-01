Diese Gutschein-Aktions-Briefe sind gerade in Gütersloh im Umlauf. Die Verbraucherzentrale warnt: Vorsicht bei Reise-Gutscheinen per Brief! Diese Angebote seien sprichwörtlich zu schön, um wahr zu sein. Am Ende zahle der Verbraucher drauf.

Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Die vermeintlichen Glücksbotschaften kommen meist per Brief. Ihre Formulierungen wählen die Gewinnspiel-Firmen so, dass der Adressat glaubt, bereits gewonnen zu haben. Dabei ist die Chance auf einen tatsächlichen Gewinn gleich Null. Sie wecken Hoffnungen, die aber nicht erfüllt werden.

In Gütersloh ist gerade wieder eine ähnliche Gutschein-Aktion im Umlauf. »Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören zu den wenigen, sich glücklich schätzenden Personen, die eine achttägige Traumreise im Wert von je 798 Euro für zwei Personen auf der Sonneninsel Zypern antreten dürfen«, heißt es da in einem Schreiben von »Kompass Holidays«, mit vermeintlichem Sitz in Bremen. Angeblich habe man an einer Gutschein-Aktion vor zwei Jahren im Internet teilgenommen.

Kosten von rund 700 Euro

»Vorsicht bei Reisegutscheinen«, warnt die Verbraucherzentrale Gütersloh. »Am Ende zahlt der Kunde drauf, muss Reisekosten, Gebühren und Zuschläge berappen. Enthaltene Tagesausflüge führen manchmal auch zu Verkaufsveranstaltungen«, sagt Verbraucherberater Julian Lambracht, der sich das Kompass-Schreiben näher angeschaut hat. Er verweist auf einen Erfahrungsbericht einer Frau, die diesen veröffentlicht hat. Sie schreibt, das auch der Preis für das abendliche Büffet viel zu hoch war. »Die subventionierte Reise wird tatsächlich zum größten Teil von den Reise-Teilnehmern selbst gezahlt über den überhöhten Saison- und Flughafenzuschlag, den Kerosinzuschlag, den doppelten Preis der Tagesfahrten.« Hätte sie an allen Fahrten teilgenommen, so wäre sie bei rund 700 Euro gelandet. »Privat ist die Reise preiswerter zu organisieren gewesen.«

Adressen durch Datenhandel

Wie kommen die Gewinnspiel-Unternehmen an die Adressen? »Diese Firmen kommen über Datenhandel an Anschriften und Telefonnummern. Oft haben Betroffene ihre Daten irgendwann preisgegeben, indem sie auf ein Schreiben oder Telefonat reagiert haben«, berichtet Lambracht. Er rät, diese Schreiben in den Papierkorb zu werfen. Die Verbraucher hätten auch die Möglichkeit, die Sperrung und Löschung ihrer Daten zu veranlassen. Dafür gebe es einen Musterbrief auf der Homepage der Verbraucherzentrale.