Die A33-Abfahrt in Halle: Ein Hinweis auf die Stadt Gütersloh ist nur auf dem kleinen Schild zu sehen. Foto: Schillig

Von Michael Delker

Gütersloh/Halle (WB). Sogar der städtische Verkehrsplaner Michael Wewer musste schmunzeln, als er seine Recherchen beendet hatte. Die Stadt Gütersloh selbst hat darauf hingewirkt, dass der »Gütersloh«-Hinweis auf den blauen Autobahnschildern an der A33-Abfahrt in Halle nicht vermerkt ist.

An den Beschluss des Planungsausschusses aus dem Jahr 2009 konnte sich offenbar niemand mehr erinnern – auch nicht die CDU-Fraktion, die in der Sitzung am Donnerstag die Frage aufgeworfen hatte.

Sie wollte wissen, ob die A33-Beschilderung mit der Stadtverwaltung abgestimmt worden sei. Die CDU fürchtet eine zusätzliche Belastung der stark frequentierten B61, wenn Autofahrer mit dem Ziel Gütersloh erst an der Abfahrt »Bielefeld Zentrum« von der A33 geleitet werden.

Sorgen um die zu starke Belastung einer Straße führten auch zu dem Beschluss aus dem Jahr 2009. Damals wurden auf der Brockhäger Straße täglich 39.000 Fahrzeuge gezählt. Durch den A33-Anschluss in Halle sollte nicht noch weiterer Verkehr auf diese Straße geleitet werden.

»Unserer Einwendung wurde vom Landesbetrieb Straßen NRW im Jahr 2011 stattgegeben«, berichtete Michael Wewer im Planungsausschuss. »Ich bitte um Nachsicht. Daran konnte ich mich nicht erinnern«, entgegnete Antragsteller Detlev Kahmen (CDU) erstaunt.