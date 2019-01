Allerdings sei man für neue Angebote von Festwirten genauso offen, verkündete am Samstagabend Matthias Kampe, erster Brudermeister, im Rahmen der Generalversammlung im Vereinsheim. Mit dem Festwirt hat sich der 530 Mitglieder starke Verein auch von der bisherigen Bitburger Brauerei getrennt. Fortan werde Krombacher der neue Partner der Avenwedder Sebastianer, verkündete Matthias Kampe den rund 100 anwesenden Grünröcken. Allen Grund zur Freude hatten an diesem Abend Ralf Volkwein und Darius Langschmidt, die von Lawrence Geddes als Vorsitzendem der Schießclubs zu Unteroffizieren befördert wurden.

Pia Okon (21) neue Jungschützenmeisterin

Bei den Wahlen wurde Michael Brockmann zum zweiten Brudermeister bestimmt. Der 40-jährige Industriekaufmann und Vater von zwei Kindern trat die Nachfolge von Andre Möser an, der sich nach fünf Jahren im Amt aus beruflichen Gründen verabschiedete. Ebenfalls neu und damit die erste Frau im geschäftsführenden Vorstand ist Nadine Brockmann (39), Ehefrau von Michael Brockmann. Sie übernahm den Posten von Benjamin Knoop, der nach fünf Jahren ehrenamtlicher Arbeit ausschied.

Für deutliche Verjüngung sorgt auch Pia Okon (21), die als Jungschützenmeisterin gewählt wurde. Dieses bisher von Petra Hakenkotter ausgefüllte Amt zählt zum erweiterten Vorstand. Von der Versammlung bestätigt wurden Matthias Kampe als erster Brudermeister, Sven Sorichter als zweiter Schatzmeister und Uwe Buschsieweke als erster Oberst. Nicht zur Wahl standen Dirk Wilken als dritter Brudermeister, Matthias Geyer erster Schatzmeister, erster Schriftführer Peter Westerfelhaus, Mirko Tabbert als zweiter Oberst und Dennis Austermann als Schießmeister.

Feiern und Arbeiten

Bei der Sebastianus-Schützenbruderschaft herrscht Kameradschaft und Gemeinschaftlichkeit. Für Anfang Februar ist eine Klausurtagung geplant. Dabei soll beraten werden, wie sich der Verein noch zukunftssicherer aufstellen kann, so Matthias Kampe. Wichtigstes Gut seien aber der Zusammenhalt und das gemeinschaftliche Wirken zum Wohle der Bruderschaft.

Dank zollte der Brudermeister all jenen, die sich für den Schützenverein stark gemacht haben. Er bat darum, diesen Einsatz auch in diesem Jahr zu leisten, denn neben einer Teilnahme am Straßenkarneval in Harsewinkel am 3. März, dem traditionellen Schützenfest vom 19. bis zum 21. Juli, dem Vereinsausflug in den Landschaftspark Duisburg am 14. September und vielen weiteren Terminen, stehen auch Pflasterarbeiten an der Terrasse und der eventuelle Aufbau einer zweiten Grillhütte an.