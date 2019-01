Vereinzelt sind noch freie Plätze vorhanden an den großen bunten Tischen, aber dennoch ist der Auftakt der Vesperkirche sehr gut besucht. Zum Start am Sonntag gibt es Sauerbraten und als vegetarisches Gericht Gemüseschnitzel. Foto: Stefanie Winkelkötter

Gütersloh (WB). Pünktlich um 11.45 Uhr sollte sich gestern die Kirchentür zur zweiten Auflage der Vesperkirche öffnen. Sollte. Denn der große Schlüssel wollte nicht so recht ins Schloss und Dörte Sonnabend, am Sonntag Tagesleiterin in der Martin-Luther-Kirche, brauchte einen Moment, bis die Pforte sich öffnen ließ. Dann aber strömten die Hungrigen in das Gotteshaus.

Geduldig hatten viele Menschen schon vor der Kirche gewartet. Nun also wird wieder aufgetischt, 14 Tage lang gibt es zwischen 12 und 14 Uhr jeweils in zwei Schichte ein warmes Mittagessen für jeden, der vorbeischaut, dazu an mehreren Abenden ein buntes Kulturprogramm. Elke May sitzt am Eingang und verteilt Wertmarken an die Gäste, nachdem Susanna Matt-Windel alle per Handschlag willkommen geheißen hat.

Gesitteter als im Vorjahr

»Im vergangenen Jahr haben die Leute mich überrannt, heute geht es viel gesitteter zu«, sagt Elke May. Der Ansturm ist zwar überschaubar, dennoch sind die 150 Sitzplätze fast komplett belegt. Hier und dort noch eine freie Lücke, doch die Organisatoren sind zufrieden, wie Pfarrer Stefan Salzmann versichert. »Man fragt sich vorher ja doch, ob jemand kommt«, sagt er. Diese Sorge war unbegründet.

Ein leckeres Mittagessen – in diesem Fall Sauerbraten mit Rotkohl und Knödeln oder das vegetarische Gemüseschnitzel mit Balkangemüse und Bandnudeln und zum Nachtisch Stracciatellacreme, gekocht im Katharina-Luther-Haus und verteilt von einem Team aus 37 Ehrenamtlichen – und gute Gespräche sind es, die die Menschen ins Gotteshaus locken. Viele waren schon im vergangenen Jahr dabei. »Ich bin eine Stunde zu Fuß gegangen, um hierher zu gelangen«, sagt Inge Westerhover. »Sonntags fahren ja keine Busse. Aber ich komme sicher wieder. Eingeladen ist eingeladen.« Ihre Tischnachbarin Jutta Möller erzählt, sie sei wegen der Gemeinschaft hier. »Nicht wegen des Essens, kochen kann ich selbst.«

Wertschätzend auf die Menschen zugehen

Genau diese Gemeinschaft ist es, auf die auch das Organisatorenteam Wert legt. »Es ist Ausdruck des Vesperkirchenwesens, dass wir die Menschen bedienen, dass wir wertschätzend auf sie zugehen und auch ein nettes Wort haben. Es geht nicht nur um die Speisung von Bedürftigen, denn bedürftig sind wir alle in einem gewissen Sinn. Wie viele Menschen sitzen sonst allein am Mittagstisch?«, schildert Tagesleiterin Dörte Sonnabend den Gedanken hinter der Vesperkirche. Platz genommen an den bunten, eigens für die Vesperkirche hergestellten Tischen haben Menschen aus allen Schichten. »Die ganze Stadtgesellschaft ist vertreten«, freut sich Sonnabend.

In ruhiger, angenehmer Atmosphäre werden sie von den Ehrenamtlichen versorgt. Mehr als 1000 Freiwillige hatten sich zum Helfen gemeldet, nur 600 werden in diesen 14 Tagen gebraucht. »Wir mussten leider vielen Menschen absagen«, bedauert Mitorganisator Ludger Osterkamp. Zum Auftakt ist unter anderem das Team aus dem Offenen Ganztag der Josefschule fleißig, die Landfrauen verteilen Kaffee, Tee und für den süßen Zahn Rosinenbrötchen. Unterdessen hat es sich die neunjährige Liv Pieper im Altarraum auf großen Sitzsäcken bequem gemacht. Sie hat sich ein Buch mitgebracht und liest. Auch Spiele sind vorhanden. Sogar an die Jüngsten haben die Organisatoren gedacht.