Von Uwe Caspar

Oft sangen sie dazu das Horst-Wessel-Kampflied. Manchmal erhoben sogar die späteren Kriegsgegner den Arm zum »deutschen Gruß« – so wie die Engländer.»Sie wurden von ihren eigenen Funktionären dazu aufgefordert. Denn: »Solange noch Frieden herrschte, wollte sich England mit Nazi-Deutschland gut stellen«, berichtet Friedhelm Schäffer bei seinem sporthistorischen Vortrag im Gütersloher Stadtmuseum. Thema: »Fußball unterm Hakenkreuz«. Der pensionierte Geschichtslehrer aus Bielefeld engagiert sich auch als freier Mitarbeiter der Gedenkstätte Wewelsburg, wo seit 2017 die Ausstellung »Fußball im Nationalsozialismus – mehr als nur ein Spiel?« läuft.

»Wir möchten unsere Ausstellung erweitern. Zum regionalen Einzugsgebiet gehören auch Gütersloh und Osnabrück«, hofft Schäffer auf erfolgreiche Recherchen in der Dalkestadt. »Leider weisen die städtischen Überlieferungen aus dem Zweiten Weltkrieg eine Lücke auf«, bedauert der gastgebende Museumsleiter Franz Jungbluth. Fakt ist, dass das 1933 erbaute Heidewaldstadion nach der Machtergreifung der Nazis in »Adolf-Hitler-Kampfbahn« umbenannt wurde.

Gleichschaltugn trifft auch DJK Gütersloh

Fakt sei ebenfalls, dass im Zuge der Gleichschaltung der Sportvereine auch die christlich orientierte DJK Gütersloh vorübergehend von der Bildfläche verschwand. Ebenso die sieben jüdischen Fußball-Klubs in Ostwestfalen mit den Namen »Makkabi« oder »Schild«, die schon seit Hitlers Machtergreifung schikaniert worden seien und nur unter sich spielen durften. »Sie befanden sich sozusagen in einem Sport-Ghetto«, merkt der Bielefelder Referent an. Weil Schild in Paderborn ein eigener Sportplatz verwehrt wurde, trugen sie ihre Heimspiele unter anderem in Wiedenbrück aus.

Friedhelm Schäffer setzte sich auch mit den vermeintlichen Helden kritisch auseinander. So ließ er nicht unerwähnt, dass Fritz Szepan, Mitglied des legendären Schalker Kreisels, offen für Hitler eingetreten sei und sich an jüdischem Vermögen bereichert haben soll: »So gesehen war auch der große Szepan ein Täter!«