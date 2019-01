Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Da können noch mehr Baustellen eröffnen und noch mehr Parkhäuser schließen – Gütersloher Innenstadtbesucher fahren nach wie vor lieber mit dem Pkw, Motorrad oder auf dem Fahrrad in die Stadt als im Stadtbus. So lautet eine Erkenntnis aus der jüngsten Einzelhandelsstudie des Instituts für Handelsforschung (IFH) Köln.

Die Studie spiegelt die Meinung von 462 Passanten wider, die am 27. und 29. September 2018, einem Donnerstag und einem Samstag, in einem standardisierten Verfahren befragt wurden. Der typische Innenstadtbesucher ist demzufolge eine zwischen 41 und 44 Jahre alte Frau. Sie kommt einmal pro Woche mit dem Auto, sucht in ein bis zwei Stunden wenige, ausgesuchte Geschäfte auf. Sie erledigt am Donnerstag noch einen Arzt- oder Behördengang, an Samstagen trinkt sie gerne einen Kaffee oder isst vielleicht noch eine Kleinigkeit. Sie lehnt Online-Einkauf eigentlich ab, erkundigt sich aber gerne vorab im Internet, ob ihr Gütersloher Geschäft das gewünschte Produkt auch vorhält.

Gesamtnote: befriedigend

Die typische Gütersloher Passantin kommt jedenfalls nicht in die Innenstadt, um etwas zu erleben. Um etwas zu besichtigen, an Veranstaltungen teilzunehmen oder um Bekannte zu treffen – ausgenommen sind dabei Events wie Gütersloher Frühling oder Weihnachtsmarkt. Ein neues Hinweisschild-System braucht sie auch nicht, sie findet sich bestens zurecht und lobt Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt. Alles in allem bekommt Gütersloh bei ihr die Gesamtnote »3« - Sicher, Sauber, Langweilig.

Wobei die Urteile zu verschiedenen Aspekten durchaus unterschiedlich ausfallen können. Die Erreichbarkeit egal ob mit Bus, Auto, Motorrad oder Fahrrad erhält Höchstnoten, nicht aber die Möglichkeit, hier zu parken (Note 4 bis 6). Das Gastronomieangebot allgemein ist befriedigend, das von Eisdielen, Cafés und Coffeeshops jedoch gut bis sehr gut. Bestnoten gibt es für Dienstleister (Friseure, Reinigungen, Änderungsschneider), für Uhren- und Schmuckhändler, Optiker, Buchhändler und die Drogeriemärkte. Ganz schlecht wird über das Lebensmittelangebot geurteilt; die übrigen Branchen werden als befriedigend eingestuft.

Einsame Busfahrer

Gegenüber der vorherigen Umfrage (2016) ist die Zahl jener Passanten, die mit dem Bus kommen, trotz umfassender Stadtbusreform sogar noch gesunken – zu Gunsten jener, die mit Auto oder Motorrad anfahren. »Die einsamsten Menschen Güterslohs sind Busfahrer ab 14 Uhr am Nachmittag«, zitiert Einzelhandelsverbands-Vorsitzender Rainer Schorcht einen Gütersloher Kollegen. Die in Gütersloh verfolgten Ziele des Masterplans klimafreundliche Mobilität kommentiert Schorcht indirekt: »Der Versuch von Oberbürgermeister Pit Clausen, die Zahl der mit dem Auto in die Bielefelder Innenstadt kommenden Besucher auf 25 Prozent zu drücken, könnte zur großen Chance von Gütersloh werden. Falls wir in der Lage sind, sie zu nutzen.«

Stadtmarketingchef Jan-Erik Weinekötter gleicht die Aussagen mit den Ergebnissen vorheriger Umfragen ab: »Vor zwei Jahren war die Gütersloher Innenstadt noch eine Baustelle – im vergangenen September waren die Arbeiten abgeschlossen, darum schneidet die City diesmal besser ab.» Eine andere Situation gebe es dagegen bei den Parkplätzen: »Der Marktplatz, der Rathausplatz und das Parkhaus Daltropstraße fielen im September weg. Daran gemessen ist es schon ein Wunder, dass wir unser Gesamtergebnis gehalten haben.«