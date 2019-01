Gütersloh (WB). Zum internationalen Gedenktag der Holocaust-Opfer hat eine kleine Gruppe Gütersloher am vergangenen Sonntag 15 Stolpersteine gereinigt. Die Steine wurden vom Kölner Künstler Gunter Demnig in mehr als 1100 Orten in Deutschland verlegt und erinnern an die Opfer des Holocaust.