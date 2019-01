Gütersloh (WB). Glatteis ist am Montag einem 23-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück zum Verhängnis. Der junge Mann verlor auf glatter Straße die Kontrolle über seinen Smart.

Nach Polizeiangaben befuhr der 23-Jähriger am späten Montagabend mit seinem Smart die Brockhagener Straße von Gütersloh kommend in Fahrtrichtung Halle. Kurz nach dem Mönkeweg kam er vermutlich auf Grund glatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in einen etwa zwei Meter tiefen Straßengraben und überschlug sich mehrfach, bis das Fahrzeug auf der Seite liegen blieb.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen kam er ins Krankenhaus. An dem Smart entstand ein Totalschaden in Höhe von 4000 Euro.