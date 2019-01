Gütersloh (WB). Die Gütersloher Landtagsabgeordneten Raphael Tigges (CDU) und Wibke Brems (Grüne) fordern in einem Brief an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen und den Vorstand der DB Fernverkehr AG, die Haltepunkte der ICs und ICEs in Gütersloh beizubehalten.

Der Hintergrund: In den Medien ist berichtet worden, dass aufgrund einer Baustellensituation in der Zeit vom 16. März bis zum 11. Oktober 2019 die IC/ICE-Haltepunkte in Gütersloh entfallen sollen. Eine offizielle Mitteilung der Deutschen Bahn über die Aussetzung an die Stadt Gütersloh habe es bisher jedoch nicht gegeben.

Einschnitt in Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort

In einem gemeinsamen Schreiben stellen Tigges und Brems fest: »Ein solches vollständiges Entfallen der Haltepunkte für Intercity- und Intercity-Express-Züge für sieben Monate wäre ein massiver Einschnitt für die Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorte in Gütersloh und OWL.« International agierende Konzerne wie Bertelsmann und Miele, die mittelständischen Betriebe, Hochschulen und Arbeitnehmer der Region seien auf diese Anbindung zwingend angewiesen.

Sie bitten daher in ihrem Brief, die Haltepunkte weiterhin zu ermöglichen oder gegebenenfalls vorübergehend in einer anderen Taktung zu gestalten. Darüber hinaus möchten sie über den Planungsstand des Entfalls der IC/ICE-Halte in der gesamten Region und über den vorgesehenen Fahrplan informiert werden.