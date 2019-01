Sophie Wessel (26), Anja Roy Chowdhury (48) und Dorothee Melters (45, von links) haben als Beraterinnen an der Strengerstraße 4 bis 6 den trägerübergreifenden Überblick. Behinderte Menschen sollen so die beste Antwort auf ihr Anliegen bekommen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Bereits im Herbst haben sie ihre Arbeit aufgenommen, am Dienstag ist das Büro an der Strengerstraße 4 bis 6 in Gütersloh offiziell vorgestellt worden: Drei Beraterinnen stehen dort trägerübergreifend behinderten Menschen und Angehörigen kreisweit mit Rat und Tat zur Seite.