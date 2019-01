Die drei Angeklagten, Salvatore S. (29) aus Italien, Mirko S. (25) aus Rees/Niederrhein sowie Giuseppe C. (26, ohne festen Wohnsitz) wird vorgeworfen, am 26. April 2017 am hellichten Tag mit weiteren Mittätern bei dem Raubüberfall in Güterslohs Fußgängerzone Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 300.000 Euro erbeutet zu haben.

Während die Haupttäter Anfang 2018 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren, sollen die aktuell Beschuldigten nach Ansicht der Staatsanwaltschaft rund um das Juweliergeschäft »Schmiere« gestanden und das Fluchtfahrzeug gesteuert haben. Der Prozess wird am Mittwoch, 6. Februar, fortgesetzt.