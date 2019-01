Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). In unmittelbarer Nähe von vier Schulen sind gegenwärtig sieben Spielhallen in der Innenstadt aktiv. Gegen die Versuche der Stadt, ihnen Konzessionen zu entziehen und ihre Zahl zu reduzieren, klagen sie vor dem Verwaltungsgericht Minden.

Schüler des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums, der Altstadtschule, der Elly-Heuss-Knapp-Realschule und des Städtischen Gymnasiums kommen automatisch an einer oder mehreren Spielhallen vorbei, die unter anderem auf dem Weg zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) liegen. Genau das wollte der 2012 überarbeitete Glücksspiel-Staatsvertrag mit strikten Abstandsgeboten ausschließen. Demnach darf es in einem Radius von 350 Metern keine Schulen oder Jugendtreffs geben. Pro Standort sollten die Spielhallenbetreiber nur noch eine Konzession erhalten.

Übergangsfrist ist verstrichen

In Gütersloh werden zehn Spielhallen-Standorte mit 17 Konzessionen betrieben. Die den Betreibern vom Gesetz eingeräumte Übergangsfrist von fünf Jahren ist ungenutzt verstrichen. Die Versuche der Stadt, die gesetzlichen Vorgaben in Gütersloh durchzusetzen, stoßen auf Widerstand: Drei Betreiber haben am 24. September Klage gegen die Stadt eingereicht. Ein Betreiber klagt sogar fünfmal zu nur zwei verschiedenen Standorten. Für sämtliche acht, im vergangenen September und Oktober eingereichte Klagen, sind am Verwaltungsgericht Minden noch keine Verhandlungstermine angesetzt worden.

Im Falle Güterslohs werden die Richter vor eine besondere Situation gestellt. Die Konzessionen für die Spielhallen-Standorte sind vor Verabschiedung des neuen Glücksspiel-Staatsvertrages erteilt worden. Ob sie damit ebenso Bestandsschutz genießen wie die Standorte, die vor dem neuen Gesetz bezogen wurden, ist bisher von keinem anderen Gericht geprüft worden.

Eine von zwei Konzessionen verweigert

An sieben der zehn Spielhallen-Standorte hat die Stadt den Betreibern eine von meist zwei Konzessionen verweigert. Bleibt es dabei, müssten sie gut die Hälfte ihrer Geräte abbauen. In ihren Klagen berufen sich die Betreiber auf die Härtefallregelung.

Seit 2001 wird die Behandlung pathologischer Glücksspieler von den Krankenkassen übernommen. In der Gütersloher Bernhard-Salzmann-Klinik sind seit 1984 mehr als 1.900 glücksspielsüchtige Menschen behandelt worden. Bevor es zu einer Überweisung in die Klinik kommt, entsteht oftmals hoher sozialer Schaden. Wegen ihrer Spielsucht verschulden sich Menschen stark, vernachlässigen Beruf und Familie und drohen abzugleiten. Auf der anderen Seite profitierten die NRW-Kommunen aus der Vergnügungssteuer zuletzt mit 280 Milliarden Euro vom Glücksspiel.