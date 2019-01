Im Obergeschoss dieses Lebensmittelmarktes will Luai Eljenabi (54) ein Gesundheitszentrum eröffnen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Die Klage von drei Anwohnern gegen ein geplantes Gesundheitszentrum für Frauen an der Neuenkirchener Straße 81 in Gütersloh ist abgewiesen worden. Das bestätigte am Mittwoch Vivienne Bock als Sprecherin des zuständigen Verwaltungsgerichts Minden.