Gütersloh/Langenberg/Rheda-Wiedenbrück (FK). Einbrecher waren am Wochenende im Kreis Gütersloh auf Beutezug. Die Polizei sucht Zeugen für die Taten in Gütersloh, Langenberg und Rheda-Wiedenbrück.

In Langenberg haben unbekannte Täter versucht, zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in eine Einfamilienhaus an der Straße Im Lau einzubrechen. Die Einbrecher hebelten vergeblich an einem Fenster.

Mehr Erfolg hatten Einbrecher in Rheda-Wiedenbrück. Am Freitag zwischen 19 und 23.15 Uhr hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Rietberger Straße auf, durchsuchten sämtliche Räume, Schränke und Schubladen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach Schmuck.

In Gütersloh sind Unbekannte am Samstag zwischen 14.30 und 23.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Diekstraße eingebrochen. Die Täter gelangten über eine aufgehebelte Balkontür im Hochpaterre hinein. Sie durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

In der Nacht auf Montag, zwischen 1.50 und 2.50 Uhr sind sie in das Hallenbad »Welle« am Stadtring Sundern eingebrochen, indem sie ein Fenster im hinteren Bereich einschlugen. Sie versuchten, den Tresor aufzubrechen. Genaue Angaben zur Beute gibt es noch nicht.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Gütersloh unter Tel. 05241/869-0 entgegen.