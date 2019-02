Es hat nicht geklappt. Im Kampf um die Siegprämie in der RTL-Trampolinshow »Big Bounce« ist der Gütersloher Ingo Rasch an der Riesenhantel gescheitert. Foto: Markus Hertrich/RTL

Von Jens Dünhölter

Ingo Rasch: »Das war eine großartige Erfahrung. Ich freue mich, dass ich es aus über 6000 Bewerbungen überhaupt unter die besten 384 für die Fernsehshows geschafft habe.« Unter der Konkurrenz befanden sich nach seiner Einschätzung »so viele großartige, junge Springer. Realistisch betrachtet habe ich mit meinen 50 Jahren da keine Chance mehr. Mir ging es um den olympischen Gedanken: Dabei sein ist alles. Das war es, was ich wollte.«

Im direkten Duell Sieger

Aus dem direkten Duell gegen seinen Kontrahenten Markus im ersten Teil der Sendung ging der gelernte Hotelkaufmann nach einem aberwitzigen Finish mit jeder Menge Spaß noch als Sieger hervor. Nach dem Drücken des Buzzers ballte »Ingeborch«, wie der ehemalige Jugendtorwart des FC Gütersloh von seinen Bekannten gerufen wird, in bester Boris-Becker-Manier vor Freude beide Fäuste. Auch der Taktikparcours, bei dem binnen einer Minute auf Riesenpilzen abwechselnd ein blaues und ein rotes Licht angesprungen werden musste, stellte kein großes Problem dar.

Knifflig wurde es erst an der Riesenhantel, dem ersten Hindernis des folgenden Höhenparcours. Von einem Podest aus galt es, bei einem Sprung in fünf Metern Höhe auf einer rotierenden Riesenhantel zu landen, die nach einem Balanceakt den Übergang zur anderen Seite bildete. Absprung und Landung klappten wie geplant. Dann fehlten zwei oder drei Sekunden am reibungslosen Übergang. Ingo: »Das Timing war unglücklich. Ich bin zu weit gesprungen. Das Ding ging immer weiter hoch.«

Wacklige Oberfläche

Nach einer gefühlten Ewigkeit auf der wackeligen Oberfläche gab es plötzlich nur noch zwei Optionen: »Entweder aus unmöglichem Winkel versuchen, doch noch irgendwie auf die andere Seite zu kommen, oder ein kontrollierter Absturz.« Es wurde die zweite Variante. Ingo: »Schade, als ehemaliger Ninja-Warrior-Teilnehmer hatte ich mich speziell auf diese Aufgabe gefreut. Das hatte nichts mit Trampolinspringen, sondern mit Timing zu tun.«

Neben jeder Menge Spaß ist als Erinnerung an die für tollkühne Flüge, heiße Duelle, Kopf-an-Kopf-Rennen, wilde Stunts oder spektakuläre Bruchlandungen bekannte Physical-Game-Show auch ein unglaublicher Respekt für alle geblieben, die sich in anderen TV-Formaten an das Austesten der eigenen Grenzen wagen. Ingo Rasch: »Was vor dem Fernseher locker, leicht und realistisch machbar aussieht, ändert sich, wenn man erst auf einem der Hindernisse steht. In fünf Metern Höhe hat plötzlich alles eine komplett andere Dimension.«

Revanche in der nächsten Staffel

Der Absturz in die weichen Schaumstoffbecken vor dem Ausscheiden soll deshalb nicht das Ende der Karriere vor Livepublikum bedeuten. Weil der Absturz aus seiner Sicht vermeidbar war, läuft bereits jetzt die Vorbereitung für das Comeback: »Das kann und darf nicht so enden. Ich will meine Revanche in der nächsten Staffel.« Die Unterlagen seien bereits jetzt schon so gut wie in der Post: »Sobald das Finale ausgestrahlt ist, schicke ich sie los.«