Von Eva Ludwig

Für einen Schüler gab es sogar die Möglichkeit, einen mathematischen Vortrag mit Professor Jürgen Schnack von der Universität in Bielefeld zu gewinnen.

Für die besten neun Teilnehmer geht es nun weiter bei der Landesrunde an der Universität Düsseldorf. Wer dort erfolgreich ist, darf in Chemnitz auf Bundesebene antreten und anschließend eventuell bei der internationalen Mathematik-Olympiade mitmachen.

Über Umwege die Lösung finden

»Am Bewundernswertesten ist es, dass ihr euch an einem Samstagnachmittag freiwillig getroffen habt, um eine Mathe-Klausur zu schreiben«, sagte Britta Jünemann, Schulleiterin des Städtischen Gymnasiums Gütersloh. Olympiade und Mathematik hätten viele Gemeinsamkeiten. Es gehe jeweils um einen Wettstreit, der mit Ausprobieren zu tun habe. Bei Mathe könne man jedoch auch über Umwege die besten Lösungen finden.

Bevor Jürgen Schnack ein Referat über Permutationen hielt, dankte Jünemann der Sparkasse, die die Preise gesponsert hatte. Schnack, der in den vergangenen Jahren den Wettbewerb begleitete, erklärte, was Permutationen überhaupt sind und was für erstaunliche Eigenschaften sie aufzeigen. Eine Permutation ist demnach die Anordnung von Objekten. Zu beantworten war die Frage, wie viele Möglichkeiten es gebe, Stress an der Weihnachtstafel zu verhindern. Dafür sollten die Schüler herausarbeiten, wie viele Optionen vorhanden sind, sich so um einen Tisch zu gruppieren, dass Mann und Frau jeweils immer abwechselnd an ei­nem Tisch sitzen – dabei jedoch Ehemann und Ehefrau nicht getrennt werden durften.

Knifflige Rätsel

Dies und andere knifflige Rätsel probierte Schnack praktisch mit den Schülern aus. Auch die Eltern kamen dabei ins Grübeln. Bevor dann endlich die Preisübergabe auf dem Plan stand, machten die Veranstalter noch einmal auf die Mathematikakademie, die im Juni in Kraneburg veranstaltet wird, aufmerksam, für die sich alle Sechstklässler ab sofort anmelden können.

Mathematikbücher, Tassen, Kalender, Schokolade, Spiele und Gutscheine für Buchhandlungen waren für die Mathe-Genies der fünften bis zwölften Klasse zu gewinnen. Dabei konnten sie sich selbst für einen Preis entscheiden.