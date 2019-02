Am Donnerstag verteilen Bertelsmann-Auszubildende mehr als 200 Essen im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes »Vesperkirche«. Sie hatten sich freiwillig gemeldet. Foto: Bertelsmann/Jan Voth

Am vergangenen Donnerstag übernahmen 13 Bertelsmann-Auszubildende den Dienst in der »Vesperkirche Gütersloh« und verteilten mehr als 200 Essen im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts. Die jungen Bertelsmann-Mitarbeiter hatten sich im Vorfeld freiwillig gemeldet und waren eigens für die Aktion von ihren schulischen und betrieblichen Aufgaben freigestellt worden.

»Wir unterstützen das Projekt Vesperkirche in diesem Jahr bereits das zweite Mal. Die Gütersloher Martin-Luther-Kirche ist in diesen Tagen ein Ort der Begegnung für Menschen aller Gesellschaftsschichten. Es ist schön, dass wir dieses lokale Projekt am Heimatsitz von Bertelsmann abermals mit unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatkräftig unterstützen dürfen«, erklärte Klaus Röttger, Leiter der Abteilung Zentrale Ausbildung bei Bertelsmann.

Unterstützung schon im Vorfeld

Bereits im November des vergangenen Jahres hatte Klaus Röttger dem Organisationsteam des Evangelischen Kirchenkreises im Namen von Bertelsmann einen Scheck in Höhe von 2000 Euro zur Unterstützung im Vorfeld der Vesperkirche überreicht.

Und damit nicht genug: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 unterstützte Bertelsmann rund 250 Organisationen, Vereine und Projekte im Großraum Gütersloh mit einem Sponsoring von rund 285.000 Euro. Auch im Jahr 2019 werde sich Bertelsmann weiter am Standort Gütersloh engagieren und seinen gesellschaftlichen Beitrag leisten, heißt es.