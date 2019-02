Gütersloh (WB). Segeln ist seine Leidenschaft, und für seine Zukunft wünschten seine Kollegen ihm stets eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Nach 19 Jahren am Carl-Miele-Berufskolleg (CMB) ist Schulleiter Heinz Driftmeier in den Ruhestand verabschiedet worden.

Zum Schluss gab es von ihm keine Tipps oder lange Vorträge. Dafür sprach er seinen großen Dank aus. Er sei schließlich gerne zur Schule gegangen. Begonnen hat Driftmeier beim CMB im Jahr 2000 mit der Bereichsleitung der Klassen für Schüler ohne Berufsausbildung, der heutigen Ausbildungsvorbereitung. 2002 folgte das Amt des Schulleiters, das Driftmeier 17 Jahre inne hatte. Driftmeiers Wirken sei nie dem Aktionismus unterworfen gewesen, sagte sein Stellvertreter und kommissarischer Nachfolger Karl Grewe. Stattdessen habe sich Driftmeier stets durch wertschätzendes, überlegtes, auf Nachhaltigkeit bedachtes Handeln ausgezeichnet.

Übergang gemeistert

Kreisdirektorin Susanne Koch hob hervor, dass Driftmeier den Übergang vom »Gemischtwarenladen«, in dem vom Fleischer über den Friseur bis hin zum Metaller ein breites Spektrum an Berufen ausgebildet wurde, zum Kompetenzzentrum für Technik gemeistert habe. Somit habe er die massiven Änderungen in der Gütersloher Schulentwicklung mitgetragen und vorangetrieben.

Als eine Art »letzten Mohikaner« der Berufskollegs-Schulleiter beschrieb Dieter Freyer, Sprecher der Berufskollegs des Kreises Gütersloh, seinen Kollegen Driftmeier. Weil dieser sich 2010, als diverse personelle Änderungen erfolgten, weiterhin allen neuen Herausforderungen mit seinen Erfahrungen und seiner bedachten Art gestellt habe.

Die Schule als Dampfer

Dieter Hintze als Vertreter des Lehrerrates des CMB verglich die Schule mit einem Dampfer, der das eine oder andere Mal auch auf rauer See unterwegs war, dessen Kapitän nun aber die Brücke verlasse.

Der leitende Regierungsschuldirektor Wolfgang Pägel sprach seinen Dank dafür aus, dass Driftmeier als Visionär nicht davor zurückscheute, Innovationen umzusetzen. Dann übergab er Heinz Driftmeier die Urkunde zur Verabschiedung in den Ruhestand.

Ehefrau und Stellvertreter im Fokus

Zwei Personen wollte Heinz Driftmeier bei seiner Dankesrede nicht unerwähnt lassen: zum einen seine Ehefrau Gabriele, die seine Entscheidung, sich als Schulleiter zu bewerben, mitgetragen hatte. Und zum anderem seinen Stellvertreter Karl Grewe, dem er höchsten Respekt für seine Arbeit zollte und dem er für die besonders vertrauensvolle Kooperation dankte.

Für einen gelungenen Rahmen der Verabschiedungsfeier sorgten Moderator Karl Grewe und der ehemalige Schüler des Beruflichen Gymnasiums Henry Winning. Er ergänzte das Programm am Klavier. Künstler Frank Katzmarek unterhielt mit seinen Zaubertricks das Publikum.