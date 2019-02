Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Kulturdezernent Andreas Kimpel möchte die Leitung von Stadthalle und Theater an Christian Schäfer abgeben, den künstlerischen Leiter der Kulturräume. Kimpel möchte sich auf seine Rolle als Beigeordneter zurückziehen und begründet das mit der neuen Verwaltungsstruktur.

Seit Januar gehören Stadtbibliothek und Volkshochschule (VHS) organisatorisch zum Fachbereich Kultur. Dafür wechselte der Fachbereich Sport in das Ressort Schule, Familie, Jugend, Soziales und Kitas. Als Betriebsleiter der Kulturräume würde Kimpel auf einer hierarchischen Stufe mit den Leiterinnen von Bibliothek und VHS stehen. Das empfinde er nicht nur optisch als unpassend. Als dem für alle Einrichtungen verantwortlichen Dezernenten könnte ihm bei umstrittenen Entscheidungen Parteilichkeit vorgeworfen werden. Der Rückzug auf die klassische Beigeordnetenrolle sei dagegen eine »saubere Lösung«. Stadtbibliothek, Stadthalle, Theater und Volkshochschule seien damit hierarchisch gleichgestellt.

Ungleichgewicht in der Aufgabenlast

Mit der im April 2018 vom Rat genehmigten Verwaltungsreform entsteht aber auch ein optisches Ungleichgewicht zu der Aufgabenbelastung in den anderen Dezernaten der Stadt. Dort sind Christine Lang, Nina Herrling und Henning Matthes für deutlich mehr Fachbereiche zuständig, die zudem noch jede Menge politische Brisanz aufweisen – ob es um die Lebensverhältnisse von Werkvertragsarbeitern geht (Soziales), um die künftige Gestaltung von Bahnhofs- und Postareal (Stadtplanung) oder um die Zukunft des Städtischen Klinikums.

Auf Nachfrage relativiert Andreas Kimpel den optischen Eindruck: »Ich bleibe in meinem Büro, ich bleibe in der Verantwortung und die Aufgabenverteilung innerhalb der Kulturräume bleibt auch erhalten. Im Arbeitsalltag ändert sich nichts.« Ralph Fritzsche werde sich als kaufmännischer Betriebsleiter um Finanzen, Organisatorisches, Personal und die Stadthalle kümmern. Christian Schäfer entwerfe zusammen mit Karin Sporer das Theaterprogramm inklusive der in der Stadthalle stattfindenden Konzertreihe »GT Philharmonisch«. Die Vermietung der Stadthalle liege bei Veranstaltungsleiter Stefan Hübner.

Andreas Kimpel leitet Stadthalle und Theater seit 2007. Damals war es misslungen, einen Nachfolger für Stadthallenchef Johann Nusser zu finden.