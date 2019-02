Wie sieht die Bibliothek der Zukunft aus? Was sind in Zukunft die richtigen Angebote? Wie muss sich Bibliothek verändern, weil sich die Nutzungsgewohnheiten verändern? Diese Fragen stellt sich auch die Stadtbibliothek Gütersloh seit vielen Jahren und hat darauf auch immer wieder mit innovativen und modernen Angeboten für ihre Kunden reagiert.

Mittlerweile wird die Stadtbibliothek nicht mehr nur als ein Ort der Medienausleihe gesehen, sondern als ein Ort zum Lernen und zum Austausch. Diesen veränderten Nutzungen wird das Gebäude, das in den 80er Jahren geplant und gebaut worden ist, nicht mehr in allen Bereichen gerecht. Somit war nun die Zeit reif, die Stadtbibliothek neu zu erfinden und zwar mit dem Fokus aus Kundensicht.

Dazu haben sich seit Oktober 2018 Mitarbeiter der Stadtbibliothek auf den Weg gemacht, Ideen für eine attraktive Lernraumgestaltung oder einen Ort für Jugendliche zu entwickeln. Besonderer Fokus sollte dabei die Kundensicht sein. Aus dem Grunde hat man sich entschieden, den Planungsprozess mit dem Design- Thinking-Ansatz umzusetzen. Design-Thinking beinhaltet in verschiedenen Projektschritten eine aktive Nutzerbeteiligung. So sind im Winter eine Vielzahl von Interviews mit Schülern, Studenten, Erwachsenen, Kunden und Jugendlichen geführt worden. Es wurden über Wochen Lernsituationen beobachtet und ausgewertet. Jugendliche hatten die Möglichkeit, ihre persönlichen Antworten zu bestimmten Fragen abzugeben. Die Ergebnisse aller Aktionen sind nun in verschiedene Prototypen von neuen Raumideen eingeflossen.

In einem nächsten Schritt werden nun am 19. Februar von 15 bis 19 Uhr diese entstandenen Modelle von neuen Lernräumen und Jugendbereichen in der Stadtbibliothek von den Mitarbeitern präsentiert. Ziel ist es, ein Kundenfeedback zu diesen ersten Ideen zu erhalten. Diese Rückmeldungen werden dann in der Ideenumsetzung weiter entwickelt und in den weiteren Planungsprozess zur Neugestaltung der Stadtbibliothek integriert. Aus diesem Grund freut sich die Stadtbibliothek am 19. Februar über eine rege Beteiligung von Kunden und interessierten Bürgern bei der Mitgestaltung der Ideen.