Damals erhielt der Landrat für verschiedene Gremientätigkeiten 68.513 Euro.

Wie in den Vorjahren hat Adenauer die Liste seiner Nebentätigkeiten freiwillig offengelegt. Demnach führte er 5200 Euro an die Kreiskasse ab, 79.497 Euro strich er ein und versteuerte sie. Für seine Arbeit in Sparkassen-Gremien erhielt der Landrat 54.780 Euro, davon 22.100 Euro für den Verwaltungsratsvorsitz im Sparkassenverband Westfalen-Lippe.

Von 4500 auf 20.000 Euro angestiegen sind seine Einnahmen für Tätigkeiten, die er für den Energieversorger Innogy wahrgenommen hat. Dort ist er Mitglied des International Business Council der Innogy SE.