Dort ist der dunkle BMW auf der Kreuzung mit einem aus der Goethestraße heranfahrenden, weißen Aufi zusammengestoßen. Der Audifahrer wollte nach links in Fahrtricjhtung Rheda-Wiedenbrück abbiegen und hatte den ihm entgegenkommeden BMW Polizeinangaben zufolge offenbar übersehen. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Die Polizei leitete den in Richtung Bielefeld fließenden Verkehr auf einer Spur am Unfall vorbei. Sie schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf gut 20.000 Euro.

Das Notrufsystem des BMW löste unmittelbar nach der Kollison aus und informierte die Notfallzentrale des Autoherstellers. Der wiederum setzte sich mit der zuständigen Leitstelle in Gütersloh in Verbindung. Die Anrufe der beiden betroffenen Autofahrer trafen dort etwa drei bis vier Minuten später ebenfalls ein.