Gütersloh (WB). Einer hat ein Messer gezückt, der andere ein Holzbrett: Die Polizei musste zu einem Streit in einem Wohnheim am Lütgertweg.

Am Montagabend um 21.20 Uhr wurde die Polizei zu der städtischen Unterkunft am Lütgertweg gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Familien, die sich zu dem Zeitpunkt wieder in ihren Wohnungen befanden. Zuvor hatten sie sich gegenseitig beleidigt und zum Teil auch körperlich angegriffen.

Um die gegenseitigen Standpunkte zu untermauern, hielt einer der Beteiligten ein Messer in der Hand. Eine weitere beteiligte Person hielt ein Holzbrett bereit. Beide Gegenstände wurden allerdings lediglich in den Händen gehalten und nicht eingesetzt, teilt die Polizei mit.

Verletzt wurde niemand. Strafverfahren wurden dennoch eingeleitet.