Kunst im Kreisverkehr: Die Kruke hat vor Jahren in Steinhagen große Diskussionen ausgelöst. Auch in Gütersloh sollen Kreisverkehre als Ausstellungsfläche genutzt werden. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Michael Delker

Gütersloh (WB). In Harsewinkel steht eine Mähdrescher-Skulptur, in Steinhagen die Steinhäger-Kruke und in Halle die Silhouette einer Lokomotive mit drei Loren. Kunstwerke in Kreisverkehren haben in anderen Kommunen bereits einen festen Platz im Stadtbild – die Stadt Gütersloh will nun nachziehen.