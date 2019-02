Gütersloh (WB/wow). Wegen unterlassener Hilfeleistung musste sich ein 58-jähriger Mann aus Rietberg vor dem Amtsgericht Gütersloh verantworten. Ihm wurde zur Last gelegt, am 4. März 2018 gegen 0.30 Uhr als Mitarbeiter einer Tankstelle am Rasthof Gütersloh nach einem Zwist mit einer Frau die Tankstelle und die Zapfsäulen verriegelt zu haben.