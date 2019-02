Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und berichten von anstehenden Einbrüchen bei ihren Opfern. Anschließend bieten sie eine behördliche Verwahrung des Bargelds der Angerufenen, meist älteren Opfer, an.

Dabei variieren die Geschichten der Kriminellen immer etwas. So wird beispielsweise auch mal von einer wichtigen Überprüfung eventueller Falschgeldbestände berichtet.

In Gütersloh kam es am Donnerstagmittag zu einer Geldübergabe eines fünfstelligen Betrages an die Betrüger. Eine 87-jährige Frau deponierte das Geld an einem abgesprochenen Ort, um es ihrer Annahme nach in Sicherheit zu bringen.

Erst als die Betrüger abermals anriefen und weiteres Geld forderten, meldete sich die Frau bei der Polizei.