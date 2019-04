Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr: Der Einsatzleiter (rechts) bespricht mit den Diensthundeführern das Vorgehen an der Wiedenbrücker Straße/Unter den Ulmen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Der Unbekannte, der am Dienstagnachmittag zwei Mitarbeiter des Schenke-Feinkostgeschäfts an der Rhedaer Straße auf dem Parkplatz abgepasst und überfallen hat, soll dabei reiche Beute gemacht haben: Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen raubte der Täter Einnahmen in einem hohen, fünfstelligen Betrag, der eigentlich zur Bank hätte gebracht werden sollen.