Um an die Opfer von 1915 zu erinnern, treten die Aktivisten in einen dreitägigen Hungerstreik. Foto: Faye Groteheide

Von Faye Groteheide

Gütersloh (WB). Auf dem Rathausplatz in Gütersloh haben sich etwa 20 Streikende in einem Zelt versammelt, um an den Völkermord »Seyfo« zu erinnern, bei dem mehr als 2,5 Millionen Assyrer, Armenier, Pontos-Griechen, Yeziden und Juden in der Türkei ums Leben kamen.