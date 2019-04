Von Hendrik Fahrenwald

Die Chat-Nachricht ist eindeutig. »Zur Aufrechterhaltung der Familienehre war sie zum Töten freigegeben«, berichtet Ulrich Deppe. Die Stimme des 69-Jährigen ist ruhig, als er die Geschichte der Frau erzählt. Seine Hände liegen gefaltet auf dem Esstisch. Er hat die Nachricht selbst gesehen, kaufte der Frau eine Zugfahrkarte und gab ihr Geld für Essen. Innerhalb von drei Tagen kam sie irgendwo in Deutschland unter und nahm eine neue Identität an. Fernab jeglicher Drohungen.

Wie es ihr heute geht, weiß Deppe nicht. Er will es auch gar nicht wissen. Opfern von Straftaten zu helfen ist sein Hobby. Zumindest noch. Im Mai hört er damit auf. Dann gibt er das Amt als Außenstellenleiter des Vereins Weißer Ring in Gütersloh ab. Bis dahin klingelt sein Handy noch oft – auch nachts. Immer dann, wenn Opfer Hilfe brauchen.

Deppe ist mit seinem 13-köpfigen Team für sie da. Er hilft selbst oder gibt einem Kollegen Bescheid. Sie arbeiten ehrenamtlich. Ein Mitarbeiter entwickelt während der Arbeitszeit Pizza, in seiner Freizeit hilft er Missbrauchsopfern.

Entspannung auf Hochsitz

Auf seinem Hochsitz beobachtet Deppe Rehe und Hasen. Er geht gerne zur Jagd. »Da schalte ich völlig ab«, sagt er. Dort denkt er nicht an die durchschnittlich 250 Opfer pro Jahr, um die er und sein Team sich kümmern. »Ich bin dann in einer anderen Welt«, sagt Deppe.

Zurück zu Hause klingelt das Telefon. Es ist die Polizei. Sie bittet ihn um Unterstützung. Eine Frau ist über einen längeren Zeitraum von mehreren Männern missbraucht worden. »Sie ist fast totgeschlagen worden«, berichtet Deppe. Die Frau kann kein Deutsch reden. Deppe, eine Kollegin und eine Dolmetscherin helfen ihr. Sie fahren zum Krankenhaus, unterstützen sie später bei den Gerichtsverfahren. Mit dem Fall ist Deppe lange beschäftigt. »So etwas ist nicht in Stunden oder Tagen erledigt«, sagt er.

Ihm macht es nichts aus. Seit 2005 ist er als Außenstellenleiter des Weißen Rings tätig. Als er begann, war er noch Kreisverwaltungsdirektor und in der Verwaltung der Polizei tätig. Zwei Jahre später geht er in den vorzeitigen Ruhestand. Sein linkes Bein bereitet ihm Probleme. Es ist eine Folge eines Autounfalls kurz vor Weihnachten 1968. Als Beifahrer war er in einen Unfall mit einem entgegenkommenden Lastwagen geraten. Zwei Jahre lang lag er in einem Bochumer Krankenhaus. Er hatte Glück, dass er nicht querschnittsgelähmt ist. Sein Bein zieht er heute noch nach.

Zu Hause geschlagen

Als Deppe Jahre später beim Weißen Ring anfängt, liefen die Telefonate mit den Opfern noch über das Festnetz bei ihm ein. Deppes Büro hat er bei sich zu Hause. Wer heute anruft, der landet direkt auf Deppes Handy. Er hat eine Weiterleitung aktiviert, mit zwei Handys mag er einfach nicht hantieren. Wenn Geburtstage gefeiert werden, macht er es aus. Innerhalb von 24 Stunden ruft er zurück.

Im Schnitt bekommt er zwei, drei Anrufe täglich. Er telefoniert mit Vätern, deren Töchter am Abend zuvor vergewaltigt wurden oder Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden. Es ist ein Problem, das zugenommen habe. »Das belastet schon«, sagt Deppe. »Aber man lernt damit umzugehen.«

Die Opfer besucht er meist zu Hause oder in einem Café. Eine Frau, die unter ihrem dominanten Mann leidet, fragt er nach ihrem Lebensziel. »Ich muss meinen Mann glücklich machen«, sagt sie. Sie sei schon dankbar, dass sie überhaupt arbeiten dürfe. Das kann Deppe nicht verstehen. »Das passt nicht in unsere Kultur«, sagt er. Doch einige, die noch nicht lange in Deutschland leben, würden die Werte nicht richtig vermittelt bekommen. »Daran müssen auch Gerichte und Politiker mehr arbeiten«, meint Deppe.

Beim nächsten Telefonat ist ein Mann dran. Er werde abgehört, jemand habe seine Türen ausgetauscht, sagt er. Deppe trifft sich mit ihm in einem Café. Wenig später rät er dem Mann zum Hausarzt zu gehen. Deppe vermutet, dass der Mann psychisch krank ist, nicht wirklich beobachtet werde. Auch für solche Menschen ist Deppe zunächst als Ansprechpartner da. »Wo sollen sie auch sonst hingehen?«, fragt er.

Im Mai übernimmt diese Aufgabe seine Nachfolgerin Kathrin Baumhus. Für Deppe endet die tägliche Rundum-Bereitschaft.

Was ist der Weiße Ring?

Der Weiße Ring wurde am 24. September 1976 von Eduard Zimmermann, bekannt aus der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY…ungelöst«, gegründet. Der Verein leistet Hilfe für Kriminalitätsopfer in Form von menschlichem Beistand, Betreuung, Begleitung der Opfer zu Terminen, Gewährung von Rechtsschutz oder finanzieller Unterstützung.

Aktuell zählt der Weiße Ring in Deutschland rund 50.000 Mitglieder. Betroffene können über das bundesweite Opfer-Telefon 116-006 mit Beratern in Verbindung treten.

Wenn Hilfe vor Ort gewünscht wird, kann der Gütersloher Standort per Telefon unter 0151/55164746 oder derzeit noch per Mail unter u-deppe@t-online.de kontaktiert werden. Im Kreis Gütersloh arbeitet ein 14-köpfiges Team von Männern und Frauen im Alter von 26 bis 72 Jahren. Sie gehören zu insgesamt 3000 ehrenamtlichen Mitarbeiten, die in 420 Außenstellen arbeiten. Weitere Infos gibt es auf der Website .