Künstler und Bands aus ganz Deutschland stehen inzwischen Schlange, um in der Reihe »Freitag18« auf dem Dreiecksplatz in Gütersloh auftreten zu dürfen. Zur »Woche der kleinen Künste« sieht es nach Auskunft des Cheforganisators und Vorsitzenden ähnlich aus.

Während bekannte und weniger bekannte Musiker bei den kostenlosen Freiluft-Konzerten im Sommer jeweils freitags um 18 Uhr seit zehn Jahren Leben in jenen Teil der Stadt im Schatten des Wasserturms bringen, blickt die Kulturgemeinschaft darüber hinaus gespannt auf die anstehende 20. Auflage der »Woche der kleinen Künste«.

Reinhard Beckord (62), Andreas Schattschneider (62) und eben Hans-Hermann Strandt aus dem emsigen Organisationsteam haben jetzt zurückgeblickt auf das von ihnen mit angestoßene Kulturgeschehen auf dem markanten Platz Güterslohs, der in jeder Saison viele Tausend Gäste anzieht. »Und nicht zuletzt profitieren davon auch der angrenzende Einzelhandel und die Gastronomie«, hebt Vorsitzender Strandt hervor.

Anlässlich des Doppeljubiläums hat die Kulturgemeinschaft gemeinsam mit dem Gütersloher Flöttmann-Verlag ein kostenfreies, 68-seitiges Magazin herausgegeben. In dem unter Leitung von Markus Corsmeyer (56) entstandenen Heft werden die Anfänge der Kulturgemeinschaft ebenso lebendig dargestellt wie die Höhepunkte der vergangenen 20 Jahre. Adressiert ist die Publikation (Auflage: 4000 Exemplare) ist erster Linie an die Sponsoren der beiden Veranstaltungsreihen. »Denn sie ermöglichen es uns, dieses eintrittsfreie Kulturangebot auf dem Dreiecksplatz anzubieten«, erläutert Reinhard Beckord als 2. Vorsitzender.

»13 Mitglieder waren wir damals, heute sind es mehr als 1100«, fügt Beckord bei dem Pressegespräch am Donnerstag im Café Ankone an. Und Cheforganisator Strandt erinnert in dem Zusammenhang auch an die Verdienste des langjährigen Mitstreiters und Mitbegründers Volker Wilmking, der in Januar 72-jährig verstarb.

Mehr als 90 Sponsoren, Firmen wie Privatleute, sowie die mehr als 1100 Mitglieder der Kulturgemeinschaft stellen nach Auskunft Beckords sicher, dass »Freitag18« und die »Woche der kleinen Künste« auch zukünftig Kultur auf hohem Niveau zum Nulltarif in Gütersloh bieten werden.

»Wir erleben am Dreiecksplatz, wie Kultur – ohne Eintrittskarte – Unterschiedliches zusammenfügt. Sie wirkt im besten Sinne wie eine Brücke: verbindend«, sagt Strandt.