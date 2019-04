Von Hendrik Fahrenwald

Stadthalle oder Klosterpforte? Keins von beiden kam für Anna Schlömer und Tamara Meergans in Frage. »Wir haben schnell gemerkt, dass die Räume und das Personal dort zu teuer sind«, sagt Schlömer vom Wirtschaftsgymnasium des Reinhard-Mohn-Berufskollegs.

Die 21-Jährige organisiert zusammen mit ihrer Freundin den Abiball ihres Jahrgangs. 30 Euro kostet die Karte für den Abend im Landhaus Heitmann. Damit veranstalten sie einen der preiswerteren Abibälle in Gütersloh. Buffet, Sektempfang und zwei Flaschen pro Tisch sind im Preis drin. Alles andere kostet extra.

Großer Vorteil: Die Stufe hat nur 40 Schüler. »Aufgrund der relativ kleinen Gruppe müssen unsere Abiturienten keine Stadthalle anmieten«, sagt Michael Schaper. Er ist Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums. Seine Tochter muss für ihren Abiball des Städtischen Gymnasiums mehr zahlen.

Den Preis seiner Schüler für den Abend hält er für »recht human«. Unabhängig von der Eintrittskarte haben die Schüler bisher jeweils 100 Euro für den Abiball gezahlt. Damit sollen DJ, Fotograf und Versicherung bezahlt werden. »Wir gehen davon aus, dass Geld übrig bleibt, dass wird dann an die Schüler ausgezahlt«, sagt Schlömer. Während in den vergangenen Jahren die Karte schonmal 50 Euro gekostet habe, werde es dieses Jahr preiswerter.

»Es war das Ziel, den Abiball nicht so teuer zu machen«, sagt Schlömer. Sie seien zwar der günstigste Jahrgang seit langem. Dennoch sind die insgesamt zu zahlenden 130 Euro für einige Schüler zu viel Geld. »Es gibt Schüler, die gesagt haben, dass sie nicht kommen, weil sie die Kosten nicht aufbringen können«, so Schlömer.

Das Problem gab es beim Evangelisch Stiftischen Gymnasium nicht, trotz eines höheren Preises. »Die Schüler sind bemüht, die Kosten so gering wie möglich zu halten«, sagt der stellvertrende Schulleiter Thomas Rimpel. Doch die Feier in der Stadthalle hat ihren Preis. »Die Karte wird etwa 45 Euro kosten«, sagt Marleen Gebauer. Die 17-Jährige ist Stufensprecherin. Unter ihren Mitschülern gebe es keine, die sich den Ball nicht leisten könnten. Für den Umfang der Feier habe sich die Stufe zusammen entschieden. Gremien übernahmen die Organisation. »Wir haben alles selber in die Hand genommen«, so Gebauer. Für die Entlassfeier und den Ball eine Woche später plant sie zwei Kleider ein. »Viele Schülerinnen wollen nicht nur ein Kleid und viele werden nicht sparen bei der Kleiderwahl«, sagt Gebauer.

Feuerwerk oder Luftballons

Sie empfindet nicht, dass in den vergangenen Jahren die Abibälle teurer geworden sind. Bereits ihre Schwester habe bei ihrem Abiball 2016 ähnlich viel wie sie bezahlen müssen. So traditionell wie der Veranstaltungsort ist beim ESG auch das Feuerwerk. Über das haben die Schüler abgestimmt. 3000 Euro soll die komplette Feuerwerk-Show kosten. Die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen.

Beim Wirtschaftsgymnasium hingegen sind sich Schlömer und Meergans noch nicht sicher, ob sie überhaupt Luftballons steigen lassen. Denn auch die würden wieder zusätzliche Kosten bedeuten.