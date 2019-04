Im Winter beginnen die Schüler mit 15-Minuten-Läufen in der Halle. Ab April geht es nach Draußen. Foto: Robert Becker

Von Robert Becker

Herzebrock-Clarholz (WB). Die von Zumbusch-Gesamtschule in Herzebrock ist eine der sportlichsten Schulen im Land.

671 der 786 Kinder und Jugendliche der Gesamtschule legten 2018 das Sportabzeichen ab. Dies entspricht etwa 83 Prozent. In einer landesweiten Wertung schafften es die Herzebrocker schon sechsmal auf Rang eins. »Sportabzeichen genießt bei uns einen hohen Stellenwert«, sagt Sportlehrer Joachim Lübbert. Mit ihrer Sportabzeichenbilanz zählt die Gesamtschule jedes Jahr zu den besten zehn in Deutschland, sagt Hans-Josef Stüker.

Sportlehrer stehen hinter dem Programm

Ganz ähnlich gute Zahlen legt die Schule beim AOK-Laufabzeichen vor. Um dieses zu erreichen, müssen am Stück und ohne Gehpause 15, 30 oder 60 Minuten gelaufen werden. Vor drei Jahren schafften das 422 Schüler. Im Jahr darauf waren es bereits 591 Nachwuchsläufer, die das Abzeichen erwarben und 2018 sogar 604. In dieser Zeit ist die Schülerzahl zwar ebenfalls angewachsen. Mit einem Leistungsindex von 2,01 Punkten liegt die Schule aber auch hier regional ganz weit vorn.

Beim AOK-Laufwunder waren die Herzebrocker landesweit Vierter. Dass die Schule sich so für die sportlichen Aktivitäten einsetzt, habe verschiedene Gründe, sagen Stüker und Lübbert. Alle Sportlehrer der Schule stehen hinter diesem Programm, weil sie die Wichtigkeit erkannt haben. Auf der Fachkonferenz hätten sich alle Lehrer auf das Programm verständigt. »Unsere Generation war als Kind in Sportvereinen. Heute bolzen die Kinder viel weniger«, sagt Stüker. Deshalb müsse die Schule an dieser Stelle diese Aufgabe zum Teil übernehmen. Und idealerweise dabei nichts überstürzen. »Peu á peu werden die Schüler herangeführt«, sagen die Lehrer.

Sportabzeichen sind gute Ergänzung

Sportabzeichen und Laufabzeichen halten Lübbert und Stüker übrigens für eine gute Ergänzung. »Mit Laufen kann man bereits drei Disziplinen des Sportabzeichens abdecken«, sagt Stüker. Die letzte Auszeichnung beim westfälischen Verband war zusätzliche Motivation, zumal sie mit einem Preis (von 200 Euro) verbunden war.

Motivationsprobleme fürs Laufen hätten eher ältere Schüler. Andererseits gebe es bei den älteren auch hin und wieder richtig Ambitionierte. »Da laufen manche schon mal 90 statt 60 Minuten«, sagt Stüker. Als Motivationshilfe verwenden die Sportlehrer eine Musikbox, die an der Laufstrecke oder in der Halle platziert wird. »Das macht es für viele schon attraktiver«, weiß Stüker. Der früher aktive Leichtathlet hat natürlich ein Auge auf Talente. Wer gute Leistungen bringe, werde mitgenommen zu den Kreisvergleichs-Mehrkämpfen der Schulen, sagt Stüker. Manches Talent schaffe es dann später weiter zur Meisterschafts-Leichtathletik.