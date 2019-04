Von Carsten Borgmeier

Vorstellung am 3. Mai In Gütersloh soll das Pfandsystem der Düsseldorfer Firma Cup for Cup am Freitag, 3. Mai, am ZOB vorgestellt werden, wo die Zielgruppe der Hipster vermutet wird.

Wer heute großstädtisch »hip« – früher hieß es »in« – daherkommen will, trägt gern einen Becher Kaffee vor sich her. Bislang konnte der Hipster das leer getrunkene Ding gedankenlos wegwerfen – doch spätestens seit Schulschwänzerin Greta Thunberg (16, »Fridays for future«) geht das nicht mehr.

Becher soll ein Zeichen setzen

Klimaschutz ist zum neuen Glaubensbekenntnis der Wohlstandsgesellschaft geworden. Wer da nicht mitzieht, setzt sich in den dann gar nicht mehr so Sozialen Medien einem gewaltigen Shitstorm aus.

So sieht der neue Becher aus. Foto: Carsten Borgmeier So sieht der neue Becher aus. Foto: Carsten Borgmeier

Doch jenseits allen Mainstreams tut der Umweltschutz klar Not: Nach Angaben aus dem Gütersloher Rathaus werden in Deutschland pro Stunde etwa 320.000 dieser Einwegbecher weggeworfen. »Für deren Herstellung werden zehntausende Tonnen Holz und Kunststoff sowie Milliarden Liter Wasser verbraucht«, weiß Marion Grages aus dem städtischen Fachbereich Umweltschutz. Gemeinsam mit Fachbereichsleiterin Sonja Wolters, Dezernentin Christine Lang, Jan-Erik Weinekötter (Gütersloh Marketing GmbH), Axel Glasenapp (Obermeister der Bäcker-Innung), Ilka Kleikemper (Kreisverwaltung) und Franziskus von Boeselager (Firma Cup for Cup) hat die 57-Jährige am Freitag den neuen, grünen Mehrwegbecher vorgestellt, der kreisübergreifend ein Zeichen setzen soll.

Mindestens 500 Spülgänge möglich

Das Exemplar (Pfand: ein Euro) ist aus abbaubarem Kunststoff, soll mindestens 500 Spülgänge überstehen und kann aktuell an 22 Geschäften und Bistros im Stadtgebiet zurückgegeben werden. Das Spülen übernehmen die beteiligten Betriebe. Nach Angaben aus dem Fachbereich Umweltschutz waren vor etwa sechs Monaten etwa 260 Unternehmen der Lebensmittelbranche angeschrieben worden, sieben davon sagten bei der Aktion bislang zu.

Interesse aus 13 Kommunen und dem Kreis Warendorf

Kreisweit hat sich Ilka Kleikemper von der Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen (GEG) für den grünen Mehrwegbecher stark gemacht. Zwar hätten sämtliche 13 Kommunen und auch Städte und Gemeinden des benachbarten Kreises Warendorf Interesse bekundet, doch mit konkreten Zusagen von Unternehmen rechnet Kleikemper erst im Sommer.