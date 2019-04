Von Hendrik Fahrenwald

Schuld waren Beckenuntersuchungen. Ein Bohrer bohrte in den Beton unter den Fliesen der drei Becken. »Dadurch wird der Chloridgehalt im Beton gemessen«, sagt Marko Rempe. Er ist 48 Jahre alt und Bäderleiter in Gütersloh. Zu viel Chlorid kann den Beton schädigen und zu Löchern führen. Der Beton ist immerhin so alt wie Rempe. Reicht die Statik und Bausubstanz, könnte das Becken bald mit Stahl ausgekleidet werden. Rempe rechnet erst Ende Mai mit den Ergebnissen der Untersuchung. Die Freibadsaison ist zumindest nicht gefährdet. »Die Becken sind alle in Ordnung«, sagt Rempe. Deshalb bekommt das Nordbad nun den Feinschliff vor der Öffnung.

Orange mit Schlappohren

Nordbad: Feinschliff vor der Eröffnung Fotostrecke

Das Nordbad in Gütersloh öffnet am 1. Mai Foto: Hendrik Fahrenwald

Ein orangener Sauger fährt über den Beckenbogen. Nane Merker steuert ihn vom Beckenrand mit einer Fernbedienung. Die 25-jährige macht eine Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe. Das große Schwimmbecken reinigt sie in zweieinhalb Stunden. Das Gerät saugt unter Wasser alles auf, was auf dem Boden liegt. Wie große Schlappohren sehen die zwei Säcke aus, die auf dem Gerät montiert sind.

Am Rand befestigt Stefan Aschoff lose Steine. Es sind nicht die einzigen Baustellen, die sich im Nordbad aufgetan haben. »Wir wissen, dass die Rohrleitungen gemacht werden müssen«, sagt Rempe. Sie sind für den Zu-, Ab- und Überlauf des Wassers wichtig. Ebenfalls sanierungsbedürftig ist der Schwallwasserbehälter. Er dient als Zwischenspeicher für Wasser, das vom Schwimmbecken zur Wasseraufbereitung fließt.

Wann wird saniert?

Wann die Sanierung des Nordbads genau beginnt ist noch nicht klar. »Mit den Arbeiten werden wir erst im kommenden Jahr beginnen«, teilte Stadtwerke-Chef Ralf Libuda im März auf Anfrage mit. Zumindest beim Sprungturm gibt es derzeit nichts zu beanstanden. Die Statik ist routinemäßig geprüft worden – keine Beanstandungen.

Überprüft soll hingegen noch werden, ob das Nichtschwimmerbecken verkleinert werden kann. Es war das letzte Becken, dass komplett mit Wasser gefüllt wurde. Seit Donnerstag ist es fast randvoll. Das Wasser wird nun umgewälzt und schließlich kommt auch hier einer der beiden orangenen Sauger zum Einsatz. Klares Wasser ist damit zur Eröffnung garantiert. Los geht’s am ersten Mai erst um 8 Uhr, weil es ein Feiertag ist. Von Montags bis Samstags ist das Bad schon um 6 Uhr geöffnet. Das heißt für die 25-jährige Merker schon um 5.30 Uhr die Wasserqualität prüfen.

Wie in China

Den großen Andrang wie in den Anfangszeiten erlebt das Freibad nicht mehr. Bis zu 10.000 Besucher seien 1976 mal an einem Tag ins Nordbad gekommen. »Da ging es zu wie in einem chinesischen Bad, es waren nur Menschen zu sehen«, so Rempe. Im vergangenem Jahr lag der Spitzenwert bei 3500 Besuchern. Das Nutzerverhalten habe sich geändert. Immer weniger würden schwimmen gehen. Auf die treuesten Stammkunden sei aber Verlass, sagt Rempe.