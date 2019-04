Am 1. Mai greifen Gütersloher Jugendliche auf Alkoholika zurück, die sie noch gar nicht trinken dürfen. Die leeren Flaschen werfen sie in die Dalkeauen.

Gütersloh (WB). Die Polizei droht bei Verstößen am 1. Mai in diesem Jahr strenge Kontrollen und drakonische Strafen an. Sie zielen vor allem darauf, den Missbrauch mit Alkohol zu unterbinden.

Bußgelder von bis zu 50.000 Euro (!) werden zum Beispiel verhängt, wenn Eltern es minderjährigen Kindern erlauben, hochprozentige Alkoholika zu verzehren. Gemäß dem Jugendschutzgesetz gilt, dass Branntwein und branntweinhaltige Getränke (unabhängig ihres prozentualen alkoholischen Inhalts) an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre nicht abgegeben werden dürfen. Ebenso darf ihnen der Verzehr nicht gestattet werden. Für alle anderen alkoholischen Getränke (Bier, Wein, Sekt etc.) liegt die Altersgrenze allgemein bei 16 Jahren. Ordnungswidrig handelt dabei nicht nur der Verkäufer, sondern auch der Erwachsene, welcher den Verzehr in seiner Gegenwart gestattet.

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, man könne nach einer Feier alkoholisiert mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Auch ein Fahrradfahrer gilt ab einem Alkoholgehalt von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig. In diesen Fällen wird ein Strafverfahren eingeleitet. Unterhalb der Grenze von 1,6 Promille kann er bestraft werden, wenn er in einen Unfall verwickelt ist oder Ausfallerscheinungen auftreten.

Immer wieder kommt es rund um die Dalkeauen in Gütersloh am 1. Mai zu größeren Ansammlungen Jugendlicher. Dabei kam es in den vergangenen Jahren nicht nur zu erheblichen Verschmutzungen der Grünflächen, sondern auch zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Die Polizei wird an diesem Tag gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadtbesonders wachsam sein. Es werden nicht nur Delikte geahndet, sondern auch gezielte Jugendschutzkontrollen durchgeführt.