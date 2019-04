Von Stephan Rechlin

In dem Hochhaus an der Leipziger Straße 22 in Blankenhagen leben gut 100 bis 150 Werkvertragsarbeiter, verteilt auf gut 20 Wohneinheiten. Zu ihnen zählt auch ein 20 Jahre junger Mann, der am Samstagabend offenbar Besuch von einem 24 Jahre alten Bekannten aus Rheda-Wiedenbrück erhalten hatte. Der 20-Jährige liegt seit dem frühen Sonntagmorgen mit schweren Stichverletzungen auf der Intensivstation des Krankenhauses. Der 24-Jährige wird von der Polizei verdächtigt, zugestochen zu haben.

Den Stichen vorausgegangen war ein Streit. Dabei wurde es in der Dachgeschosswohnung des Hauses so laut, dass sogar die Bewohner in den Nachbarwohnungen nervös wurden. Zeugen alarmierten die Polizei. Der mutmaßliche Täter flüchtete durch das Treppenhaus. An einer benachbarten Gaststätte nahm die Polizei ihn fest.

Polizei sichert Spuren

Den gesamten Sonntag-Vormittag über sicherten in weiße Schutzanzüge gekleidete Beamte der Spurensicherung Hinweise am Tatort. Der Fluchtweg des 24-Jährigen wurde mit einer Videokamera abgelaufen. An der benachbarten Gaststätte soll der Täter ein dort abgestelltes Fahrzeug kurz vor seiner Festnahme mit seinen blutigen Händen berührt haben. Diese Spuren mussten mit Folien vor dem immer wieder einsetzenden Regen geschützt werden.

Ob es sich bei der Tatwaffe um eines der in Fleischfabriken verwendeten Ausbeinmesser handelt, teilte die Polizei gestern nicht mit. Das Landgericht Bielefeld hatte in ähnlich gelagerten Verfahren die Herausgabe dieser Messer an Werkvertragsarbeiter strikt untersagt.