Glen David Andrews singt mit den Sazerac Swingers zu einer Zeit, in der die Besucher schon sechs Stunden mitgefeiert haben. Foto: Wolfgang Wotke

Von Stefan Lind

Harsewinkel-Marienfeld (WB). Der Deutsche klatscht bei Musik gerne auf eins und drei, im Marschrhythmus quasi. Swing-, Jazz- und Popmusiker aber, sie betonen den Backbeat, die zwei und die vier. Und siehe da: Hat man es dem Publikum einmal gezeigt, läuft das wie am Schnürchen.

Foto: Wolfgang Wotke

Zu erleben ist das gleich mehrfach beim Sazerac Jazz Fest in der Marienfelder Klosterpforte – da gibt es 18 Stunden lang Musik und gute Laune satt. Es ist eine Mammutaufgabe, der sich die Sazerac Swingers, angeführt von Max Oe-stersötebier, mit ihrem 120-köpfigen Vorbereitungs- und Durchführungsteam gestellt haben. Elf Bands auf drei verschiedenen Bühnen, darunter eine veritable Big Band, dazu zahlreiche ergänzende Angebote, Essen und Trinken, Shuttleservice und und und, das alles von 13 Uhr am Samstag Mittag bis in den frühen Sonntag Morgen. Das Fazit, das Oestersötebier nach dem Großereignis zieht, könnte besser nicht sein: »Es hat alles geklappt, ich bin äußerst zufrieden.«

Der große Saal ist den großen Namen vorbehalten. Trompeter und Sänger Terrence Ngassa und seine Band eröffnen die breite musikalische Auswahl mit Afro-Jazz und einem ausführlichen Tribut an Louis Armstrong. Der 78-jährige Vibraphonist Dany Doriz aus Frankreich hat sein 16-köpfiges Orchester mitgebracht und legt einen stürmischen Auftritt hin, bei dem vor allem der satte knackige Sound der Big Band überzeugt.

Aus einer anderen Welt

Aus einer völlig anderen musikalischen Welt kommt das Tingvall-Trio. Pianist Martin Tingvall hat es zu Beginn schwer, sich mit seinem bittersüßen Melodien beim Publikum durchzusetzen, es wird sehr laut geredet im Saal, nach hinten verliert das Klangerlebnis sehr. Aber hohes musikalisches Können setzt sich einfach durch, am Ende des 75-minütigen Auftritts ist der Beifall begeistert und lang anhaltend.

Die gastgebenden Sazerac Swingers bieten gleich drei Vokalartisten auf: Emily Rault, Fredy Omar und Glen David Andrews, dazu einen entfesselt aufspielenden dreiköpfigen Bläsersatz und die ebenso bekannten wie beliebten Sprüche des Bandleaders. Nicht nur im Klosterforum ist Musik vom Feinsten zu erleben, auch in der Tenne und im Abtei-Keller. Der Jazz-Marathon wird wiederholt: Am Samstag, 25. April 2020, natürlich wieder in der Klosterpforte.