Das Nordbad in Gütersloh öffnet am 1. Mai. Foto: Hendrik Fahrenwald

Gütersloh (WB). Die Winterpause ist endlich vorbei und auch, wenn der Frühling gerade eine kleine Pause einlegt, ist es bald wieder soweit: Am Mittwoch, 1. Mai, startet das Nordbad-Freibad an der Kahlertstraße 70 in die neue Saison.