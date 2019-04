Von Jan Hermann Ruthmann

Tweed Run in Gütersloh Fotostrecke

Foto: Jan Hermann Ruthmann

Am Sonntagmittag um 12 Uhr fuhren die ersten Teilnehmer mit ihren historischen Rädern vor dem Gütersloher Stadtmuseum vor. Gegen 14 Uhr machten sie sich auf den Weg zum Hotel Klosterpforte nach Marienfeld, wo sie ein Picknick erwartete.

Zum Picknick nach Marienfeld

Durchs Gütersloher Grün fuhr der Tross wieder zurück zum Stadtmuseum, wo der Tweed-Run gegen 17 Uhr mit der Prämierung für das schönste Outfit oder das tollste Fahrrad zu Ende gehen sollte. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Paskarbies (CDU) trat kräftig mit in die Pedale.

Teilnehmerfeld seit Wochen ausverkauft

Die Radtour erfreute sich bei den Teilnehmern so großer Beliebtheit, dass die Startplätze bereits seit Wochen vergeben waren. Aus ganz Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Niedersachsen kamen Tweed-Freunde in die Dalkestadt. In diesem Jahr waren einige Teilnehmer auch aus Hildesheim, Osnabrück, Warburg, Oberhausen und Köln dabei. Aber auch für die Zuschauer ist der Tweed-Run jedes Jahr aufs neue ein Glanzlicht.

Model »Herold« von 1906 mit dabei

So hat Christian Rulle aus Hildesheim einige Schaulustige um sich versammelt, um ihnen sein liebstes Stück, das Model »Herold« von 1906 vorzustellen. »Dieses Fahrrad ist 113 Jahre alt und eins meiner Lieblingsräder«, schwärmte er. Zehn alte Drahtesel gehören ihm.

Auch Reinhard Welpmann erregt Aufsehen. Er steht vor seinem roten Miele-Feuerwehrrad, Baujahr 1953. 32 Jahre hat er selbst bei Miele gearbeitet. Er ist das erste Mal beim Tweed-Run dabei und ist von der Atmosphäre dort begeistert: »Hier kann man endlich mal über historische Fahrräder fachsimpeln. Ansonsten ist das einfach eine klasse Veranstaltung. Wie schön, dass wir das hier in Gütersloh haben«, meinte er.

Teilnahmer aus NRW und Niedersachsen

Sharon, Liz und Simone hatten auch die historischen Klamotten herausgeholt und waren bereit für die Radtour: »Eine super Sache!«

Hans-Gerd Sander war mit seinem Bruder und seiner Schwägerin aus Warburg angereist. Den Weg nach Marienfeld wollten sie unter anderem auf einem Hercules-Rad aus den frühen 60ern fahren. »Wir haben auch noch ein Hochrad dabei, da sitzt man etwa drei Meter über dem Boden. Das ist ein Erlebnis«, meinte Regina Sander.

Hörte man Uwe Schellhas reden, wusste man, dass er sich richtig auskennt mit Rädern aus einer anderen Zeit. Er kam aus Osnabrück und wollte mit einem Gladiator-Rad mit dem Baujahr 1891 zur Klosterpforte radeln. Diese Rarität hatte er 2018 in Prag gekauft. Bereits die vergangenen zwei Jahre war er mit verschiedenen Rädern beim Tweed Run. Besondere Aufmerksamkeit erregt die Peitsche am Lenker. Schellhas erklärt: »Mit einer solchen Peitsche wurden früher die Hunde abgehalten, in die Speichen zu springen. Sie kannten noch keine Fahrräder und es konnte passieren, dass ein Hund das Rad einfach umschmiss. Um das zu vermeiden hatten viele am Lenker eine Peitsche, um sie zu verjagen.«

Oberhausener fahren mit Miele-Fahrrädern

Eine weitere Anreise hatten auch Doris und Wolfgang Rött aus Oberhausen. Sie waren zum ersten Mal dabei und fuhren mit zwei Miele-Rädern von 1956. Für die passende Musik zum Tweed Run sorgte die Band »Special delivery Swing«. Zur Musik wurde sogar getanzt. Stammgäste beim Tweed Run waren Beate Heil und Wolfgang Hennig aus Köln. »Das ist hier eine Art Familientreffen. Die meisten, die mitfahren, kennt man und freut sich, dass man sie wiedersieht«, schwärmt Beate Heil und ist fast erschreckt: »Hier sind ja nun schon fast mehr Fotografen als Räder.«

Viele Besucher kamen in den Innenhof des Stadtmuseums und zückten Handys und Kameras. Die historischen Räder und ihre schick gekleideten Besitzer waren perfekte Fotomotive. Der Gütersloher Tweed Run hat sich schon längst zum Publikumsmagneten entwickelt. Raritäten, ausgefallene Outfits – das mögen die Leute.