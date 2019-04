Vor dem Hochhaus an der Leipziger Straße haben Bewohner alte Kühlschränke, Herde und Röhrenfernseher abgelegt. Weiter hinten liegen noch ein Stapel Matratzen sowie leere Wodka- und Kornflaschen. Tristesse einer Werkvertragsarbeiter-Siedlung. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Der Tatort liegt neben einer Müllkippe. Direkt neben ihr Hochhaus an der Leipziger Straße haben die dort lebenden Werkvertragsarbeiter alte Matratzen, Kühlschränke, Fernseher, Kochherde abgelegt. Eine rumänische Vorgartenidylle.

Im Haus neben dem Müllhaufen ist in der Nacht zu Sonntag ein 21 Jahre junger Mann beinahe totgestochen worden. Die Notoperationen haben seinen Gesundheitszustand stabilisiert, teilt die Polizei mit, er wird wohl überleben. Der mutmaßliche Täter, ein 24 Jahre alter Arbeitskollege des Opfers aus Rheda-Wiedenbrück, sitzt in Untersuchungshaft.

Ob er in dem eskalierenden Streit in der Nacht ein in der Fleischfabrik übliches Ausbeinmesser verwendet hat, erklärt Ralf Gelhot, Leiter der achtköpfigen Mordkommission »Leipzig«, zu einer ermittlungstaktischen Frage. Das heißt, er gibt darüber keine Auskunft. Vor Gericht wird es die Öffentlichkeit wohl erfahren.

Leere Wodka- und Kornflaschen

Bereits bekannt ist im Kreis Gütersloh, dass Sucht, Gewalt und Depressionen das Leben vieler Werkvertragsarbeiter aus der fleischverarbeitenden Industrie und der Logistikbranche in den Kommunen prägen. Vor dem Hochhaus herumliegende, leere Wodka- und Kornflaschen deuten darauf hin, dass es hier nicht anders als in den Wohnheimen in Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz aussieht.

Messerattacken wie die vom Sonntag sind kleine Alltags-Eruptionen. Vulkanausbrüche, bei denen Wodka und Blut statt Lava fließt. Danach rücken die Bewohner wieder schweigend zur nächsten Schicht aus, kehren Heim, waschen und trocknen ihre Wäsche, grillen, trinken.

Rumänen stellen größte Einzelgruppe

Werkvertragsarbeiter aus Rumänien stellen einer neuen Erhebung des Kreises zufolge mit 9000 Personen inzwischen die größte Einzelgruppe. Sie lösen damit die lange Zeit dominierenden Polen ab, die mit 8500 Arbeitsmigranten vertreten sind. Hinzu kommen etwa 1600 Bulgaren. Gut 60 Prozent dieser Zuwanderer, so schätzt der Kreis, sind gekommen, um zu bleiben. Noch höhere Werte werden in Rheda-Wiedenbrück genannt. Das Bildungs- und Qualifizierungsniveau dieser Menschen liege unter dem Durchschnitt: 42 Prozent der Werkvertragsarbeiter verfügen der Erhebung zufolge über keinen Schulabschluss, 74 Prozent über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Knapp die Hälfte der Beschäftigten habe nicht einmal einen Schulabschluss.

Die Caritas im Kreis Gütersloh verzeichnet den Zuzug immer ärmerer und immer bildungsfernerer Menschen, die auch nach mehreren Jahren kaum Deutsch sprechen. Leidtragende seien vor allem die Kinder, die wegen der Arbeitszeiten ihrer Eltern häufig auf sich allein gestellt seien. Ihre Situation werfe Fragen zu Wahrung des Kindeswohls auf.