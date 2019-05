36. Spexarder Volkslauf Fotostrecke

36. Spexarder Volkslauf Foto: Henrik Martinschledde

Bei den Männern kam der Triathlon-Spezialist Tim Zudrop (Tri Speed Marienfeld) als Erster ins Ziel gesaust. 35:13 Minuten bedeuten für ihn neue persönliche Bestzeit. Eine gute Basis also für die Premiere am 21. Juli: Der 30-Jährige bestreitet in Zürich seinen ersten Iron Man. Deutlich hinter Zudrop: Murat Bozduman von der LG Burg Wiedenbrück. »Ich habe mich immer näher an Tim herangetastet und dachte schon, dass ich ihn auf den letzten drei Kilometer einholen werde. Hat nicht geklappt, ich bin trotzdem sehr zufrieden«, versicherte Bozduman.

Den mit 189 Teilnehmern deutlich besser besetzten 5-km-Wettbewerb – mit insgesamt 369 Startern verzeichnete Ausrichter SV Spexard erneut eine gute Resonanz – dominierte ein Rettungsschwimmer: Tom Strototte, Mitglied sowohl bei der LG Mariendeld als auch bei der DLRG Harsewinkel, siegte unangefochten (17:51 Minuten).