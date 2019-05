Gütersloh (WB). Am Maifeiertag und am Vorabend hat es im Kreis Gütersloh zahlreiche Veranstaltungen gegeben. Viele Fahrradfahrer sind unterwegs gewesen. Am Donnerstag hat die Polizei eine Bilanz veröffentlicht.

Führerschein sichergestellt

Zwei alkoholisierte Fahrradfahrer stürzten in Rietberg . Gegen 18.55 Uhr verletzte sich ein alkoholisierter 29-jähriger Verler mit seinem Fahrrad bei einem Sturz auf der Lipplinger Straße. Mit einem Rettungswagen wurde der leicht verletzte Mann in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Verlers wurde sichergestellt.

Sturz ohne Fremdeinwirkung

Zweimal stürzte ein 17-jähriger Verler am Dienstag gegen 19.35 Uhr auf der Straße Am Sporkfeld in Rietberg mit seinem Fahrrad – ohne Fremdeinwirkung. Der 17-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Mann (26) beleidigt Polizei

Beim »Tanz in den Mai« in Spexard wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Mann (26) in Gewahrsam genommen, nachdem er mehrfach die Feier störte und durch stark aggressives Verhalten auffiel. Dabei beleidigte der Mann die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Rettungssanitäterin im Einsatz getreten

Am Mittwoch gegen 4.45 Uhr wurde in Brockhagen an der Brockhagener Straße die Mitarbeiterin eines Sanitätsdienstes verletzt.

Drei Männer in Gewahrsam genommen

In Gütersloh feierten in Spitzenzeiten etwa 2000 junge Menschen am Dalkeufer. Begleitet wurden die Personen durch die Polizei und das Ordnungsamt. Dabei kam es zu mehreren Anzeigen aufgrund von Betäubungsmitteldelikten. Zwei Jugendliche mussten abgeholt werden, da sie stark alkoholisiert waren. Insgesamt wurden drei Männer (zwischen 20- und 37 Jahre alt) in Gewahrsam genommen. Nachdem alle drei Männer zunächst einen Platzverweis erhielten, griffen sie zwei Personen an der Herzebrocker Straße körperlich an. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt.

Streit am Dalkeufer

Gegen 16.50 Uhr kam es am Dalkeufer in Gütersloh zu einem Streit zwischen einem 24-Jährigen und einem 23-Jährigen. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt.

Jugendliche fallen durch aggressives Verhalten auf

Im Wapelbad in Gütersloh feierten am Maifeiertag etwa 3500 Personen. Dabei kam es zu einer leichten Körperverletzung zwischen zwei Männern. Beide verzichteten auf die Unterzeichnung eines Strafantrags. Eine Gruppe Jugendlicher fiel im Zuge der Veranstaltung mehrfach durch aggressives und provokatives Verhalten auf. Einem Platzverweis kamen die jungen Männer nach.

Jugendliche müssen Müll wegräumen

Zu einem Zusammentreffen einiger Jugendlicher an der Ströher Straße in Steinhagen musste die Polizei am frühen Mittwochabend zweimal hinzukommen. Letztendlich mussten die Jugendlichen, nachdem sie lautstark den Mai feierten, ihren liegengelassenen Unrat aufräumen.