Kommt am 21. Mai auf Einladung der Buchhandlung Markus nach Gütersloh: der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering. Foto: dpa

Gütersloh (WB). Franz Müntefering kommt nach Gütersloh. Der ehemalige SPD-Vorsitzende, Bundesminister und derzeitige Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes wird sein aktuelles Buch »Un­terwegs – Älterwerden in dieser Zeit« vorstellen. Müntefering wird am Dienstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr auf Einladung der Buchhandlung Markus und des Literaturvereins Gütersloh in der Stadtbibliothek, Blessenstätte 1, erwartet.