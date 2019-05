Von Michael Delker

Gütersloh (WB). Plötzlich stehen Otto und Beate Rehhagel im Foyer des Gütersloher Parkhotels und plauschen mit Liz Mohn und Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Die Trainerlegende (80) ist zum ersten Mal beim Frühlingsfest zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zu Gast und bestens aufgelegt. Am späteren Abend erobert er mit Schalkes Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies sogar die Bühne.

»Die Freundschaft zu Otto und Beate Rehhagel ist über Clemens Tönnies entstanden. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, waren auch schon zusammen auf Reisen«, sagte Gastgeberin Liz Mohn im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Mehr als 300 Gäste konnte sie am Samstagabend im Parkhotel begrüßen, das vom Team um Hoteldirektor Sönke Tuchel liebevoll mit Hortensien und apricotfarbenen Rosen ausstaffiert worden war.

Clemens Tönnies und Otto Rehhagel singen »Griechischer Wein«

Mit dabei waren unter anderem Landtagspräsident Andre Kuper, Karin Miele, Nobilia-Chef Lars Bopf, Bertelsmann-Vorstand Immanuel Hermreck, die Unternehmer Albert und Prof. Ulrike Detmers, Landrat Sven-Georg Adenauer und Altbürgermeisterin Maria Unger. Später stießen auch Clemens und Margit Tönnies dazu. Den Nachmittag hatte der Fleischunternehmer natürlich auf Schalke verbracht und Huub Stevens als Trainer verabschiedet. Die Erleichterung, dass die für S04 enttäuschend verlaufene Fußball-Saison endlich vorbei ist, war dem Aufsichtsrats-Vorsitzenden deutlich anzumerken.

»Wenn wir den Trainerwechsel nicht vollzogen hätten, wären wir abgestiegen«, sagte der Unternehmer, der auch in diesem Jahr wieder die Parkhotel-Bühne eroberte. »Rehhakles, komm zu mir«, forderte er seinen langjährigen Freund Otto Rehhagel auf, gemeinsam ein Liedchen anzustimmen. Arm in Arm sangen beide »Griechischer Wein« von Udo Jürgens. Ein Hinweis auf den wohl größten Erfolg der Trainerlegende. 2004 gewann Rehhagel mit Griechenland den Europameistertitel, eine der größten Überraschungen in der europäischen Fußballgeschichte.

Mehr als 54.000 Euro gespendet

Gefreut hat sich Liz Mohn über die Spendenbereitschaft ihrer Gäste. Mehr als 54.000 Euro kamen zusammen. 80 Prozent sind für die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe bestimmt und 20 Prozent für die Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung. Es war das 34. Frühlingsfest, und die Gastgeberin erinnerte sich gerne an die Anfänge. »Ich habe damals zu meinem Mann gesagt: Viele Menschen in Gütersloh kennen sich gar nicht. Es würde doch gut zu uns passen, Menschen zusammen zu bringen.«

Das ist ihr am Samstagabend wieder gelungen. Neben der Musik der Band Sunrise genossen die Besucher das Essen, das Chefkoch Gerhard Völlm und sein Team servierten. Auf der Speisenkarte standen Gütersloher Spargel vom Hof Schröder, marinierter Rinderrücken »Thai Style«, hausgemachte Linguine, Medaillons vom Buntbarsch und als Dessert unter anderem Macarons »al gelato« mit frischen Erdbeeren.