Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Als die Feuerwehr-Gäste aus Iserlohn das steinige Areal an der B 61 betreten, sind sie begeistert. »Einfach super das Gelände. Die weite Anfahrt hat sich gelohnt«, schwärmt Hundeführer Oliver Schirmer von der bizarren Trümmerlandschaft.

Die nur schwer begehbare Betonwüste im Bartels Feld ist eine echte Herausforderung für die mitgebrachten elf Rettungshunde, die auf dem ehemaligen Gelände der inzwischen ausgelöschten Firma Brüggershemke & Reinke ihre Nasen trainieren.

Der neue Eigentümer, die Firma Hagedorn, hat hier schon ganze Abbrucharbeit geleistet: Auf dem 52.000 Quadratmeter großen Grundstück stehen keine Lagerhallen und Bürogebäude mehr; alles vom Bagger plattgemacht. Stattdessen türmen sich nun Steinhügel, die bis zu sechs Meter hoch sind. Die gespenstische Kulisse böte sich auch für einen Kriegsfilm oder Western an.

Frauchen, Herrchen und Rettungshund können es kaum erwarten: Gleich beginnt das Training auf dem Hagedorn-Areal. Foto: Caspar Frauchen, Herrchen und Rettungshund können es kaum erwarten: Gleich beginnt das Training auf dem Hagedorn-Areal. Foto: Caspar

Menschen zwischen Trümmern

Doch im Bartels Feld fallen keine Schüsse. Hier geht’s darum, Personen aufzuspüren und sie zu retten. Das muss geübt werden: Ganz oben auf einem Schutthaufen hockt ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn, den die auf Menschengeruch spezialisierten Vierbeiner finden müssen.

»Keine einfache Aufgabe für die Hunde«, meint Oliver Schirmer, bevor er seinen Golden Retriever »Filou« auf die Strecke schickt. Vorher bahnen sich die Schweizer Schäferhunde »Hope« und »Heaven« ihren steilen Weg durch die für sie noch unbekannte Schuttwüste mit einigen Hindernissen. Oben angekommen, gibt’s natürlich eine Belohnung für die Kraxler auf vier Pfoten: entweder ein Spielzeug oder ein Leckerli.

Sogar die GSG 9 war schon da

Und für den Gastgeber gibt’s anerkennende Worte. »Wir sind der Firma sehr dankbar, dass sie uns ihr Gelände zur Verfügung gestellt hat«, sagt Schirmer. Es sei mitunter recht schwierig, einen geeigneten Trainingsort zu finden. Oliver Schirmer erklärt: »Wenn nur ein Haus abgerissen wird, sind meistens schon am nächsten Tag die Trümmer weggeräumt.« Im Bartels Feld wird der letzte Stein erst im Juni verschwunden sein. »Unsere diversen Abbruchstätten wurden schon von mehrere Rettungsstaffeln genutzt«, erzählt Rick Mädel, einer der Hagedorn-Geschäftsführer. Nach einem durchgeführten Abrissauftrag seines Unternehmens in Dortmund tummelte sich zwecks Übung sogar das Spezialkommando GSG 9 in den hinterlassenen Trümmern.

Zurück nach Gütersloh: Durch das Steingeröll schnüffeln sich verschiedene Rassen, ein Mischling ist auch dabei. Die Iserlohner verzeichnen pro Jahr acht bis zwölf Einsätze. Nicht jeder verläuft erfolgreich: Ein seit Tagen vermisster 74-Jähriger, den die Hunde aufspürten, war schon tot.