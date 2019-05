Von Wolfgang Wotke

Rietberg/Bielefeld/Gütersloh (WB). Nach 44 Verhandlungstagen im Prozess um den Raubmord in Rietberg-Westerwiehe ist in Bielefeld ein erstes Urteil im Revisionsverfahren gefallen: Einer der beiden Angeklagten, Artur T. (52), muss wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung für sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Der Haftbefehl ist, wie berichtet, außer Vollzug gesetzt. Er ist bis zum Antritt der Reststrafe ein freier Mann.

Die Hartnäckigkeit der beiden Strafverteidiger Matthias Doehring und Björn Nordmann aus Hannover hat sich für ihren Mandanten Artur T. ausgezahlt. Nach zahlreichen Beweisanträgen war man in der vergangenen Woche zu einer Verständigung gekommen. Voraussetzung dafür, so das Schwurgericht, sei eine glaubwürdige Einlassung von T. und die Rücknahme der Anträge. Auch ein Strafrahmen stellte das Gericht in Aussicht: Zwischen sechs und siebeneinhalb Jahren. Das fünfseitige Geständnis, das gestern vorgelegt wurde, entsprach jedoch noch nicht ganz den Vorstellungen der Richter.

»Ich wollte nicht, dass jemand stirbt«

Daraufhin verfasste Artur T. ein eigenes, schriftliches: »Ich wusste von dem Plan, das Brüderpaar zu überfallen. Ich habe dafür auch Kabelbinder, Verdünnung und Panzerband in einem Baumarkt gekauft. Am 3. November 2015 habe ich die eigentlichen Täter Robert D. und Piotr L. zum Tatort nach Westerwiehe gefahren. Ich wollte sie auch wieder abholen, doch sie sind nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschienen. Erst am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass etwas schief gelaufen ist. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass jemand stirbt.«

Konfliktverteidigung

Oberstaatsanwalt Udo Vennewald hatte sieben Jahre und sechs Monate Gefängnis gefordert. T. habe alles mitgeplant, wusste jedoch nicht, was sich tatsächlich im Haus der Brüder abgespielt habe. Anwalt Matthias Doehring sagte in seinem Plädoyer, dass es sich um eine Konfliktverteidigung gehandelt habe, dass man im Verlauf des Prozesses Unklarheiten beseitigt und zur Aufklärung beigetragen habe. Doehring: »Ein Geständnis am ersten Tag ist immer besser als am letzten Tag. Unser Mandant wusste, wer am Tatort war. Er wusste jedoch nichts von der Gewalt.« Rechtsanwältin Gabriele Martens, die den Nebenkläger und Überlebenden des Überfalls, Werner S. vertritt, erklärte, dass diese Verständigung kein gerechtes Ergebnis sei.

Das Verfahren gegen den Mitangeklagten Robert D. wurde abgetrennt und geht am Mittwoch weiter. Der Haftbefehl gegen Artur T. ist gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, weil er seit dreieinhalb Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Bis zum Antritt der Reststrafe bleibt er ein freier Mann.