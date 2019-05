Gütersloh (WB). Regen, Nässe, Kälte – kein Thema für Dirk Buddenberg. Der neue Leiter des Fachbereichs Grünflächen weiß, was es heißt, in der kalten Jahreszeit bei Wind und Wetter zu arbeiten.

Nach dem Abitur machte er zunächst eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner. »Eine wichtige Erfahrung«, meint Dirk Buddenberg. Denn so könne man praktisch erleben, wie sich Materialien verhalten, wie sie sich am besten verarbeiten lassen. Die Arbeit draußen sei nicht immer leicht. »Alle Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit machen, haben meine Wertschätzung«, sagt der 47-jährige Nachfolger von Bernd Winkler.

Schon während seines Studiums der Landespflege mit der Vertiefungsrichtung Freiraumplanung konzentrierte sich der Bielefelder auf ein Gütersloher Thema. In seiner Diplom-Arbeit entwickelte er die Freiraumplanung für die Anne-Frank-Schule.

Dirk Buddenberg ist jetzt Chef von zusammen zwölf Landschaftsarchitekten und -ingenieuren, Gärtnermeistern und Verwaltungskräften sowie rund 70 Mitarbeitern, die im gewerblichen Bereich im Einsatz sind.

Auch für Sportanlagen und Fließgewässer zuständig

Die Aufgaben im Fachbereich Grünflächen liegen nicht nur im Stadtpark und im Botanischen Garten: Zu der Planung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen mit 90 Hektar kommen 125 Hektar Verkehrsflächen, Kinderspielplätze mit 22 Hektar sowie Ausgleichsflächen und Biotope von 126 Hektar hinzu. Zusätzlich ist der Fachbereich Grünflächen Dienstleister für andere Fachbereiche, darunter sämtliche Sportanlagen im Stadtgebiet und 300 Kilometer Fließgewässer.

Die Neugestaltung des Dreiecksplatzes, das Licht- und Luftbad, der Lavendelgarten im Botanischen Garten, die Tribünenanlage in Mohns Park, das Wasserband auf dem Berliner Platz und die Dalke-Renaturierung in vielen Abschnitten: Das ist nur eine Auswahl der Projekte, die Dirk Buddenberg umgesetzt hat.

Für seinen grünen Beruf hatte sich Dirk Buddenberg damals entschieden, weil er sich mit Pflanzen und mit Freiraumplanung beschäftigen wollte, ein Wechselspiel zwischen Büroarbeit und Draußeneinsatz.

Klimawandel ist die neue Herausforderung

Als größte Herausforderung der nächsten Jahre sieht Buddenberg den Klimawandel, der sich bereits im letzten Hitzesommer im Park und bei den Straßenbäumen bemerkbar gemacht hat. Um Hitzeinseln in der Stadt zu reduzieren, sei es hilfreich, Flächen zu entsiegeln, wie schon geschehen am Konrad-Adenauer-Platz. »Das wird sich im Sommer bemerkbar machen«, so Buddenberg. Weiter möchte der Fachbereich Grünflächen in der Stadtplanung ein gewichtiges Wort mitreden. »Die Entwicklung des Quartiers der Mansergh Barracks ist hierbei sicherlich die größte Herausforderung«, so Buddenberg.